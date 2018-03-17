MAÇ ÖZETİ: Stoke City Everton özet izle! İşte Cenk Tosun’un attığı gol…

Geçtiğimiz hafta Everton formasıyla golünü Cenk Tosun, bu hafta da Stoke City'e 2 gol attı ve takımına galibiyeti getirdi. Everton'un Stoke City'i 2-1 yendiği maçta Cenk Tosun takımının 2 golünü attı. İşte Cenk Tosun'un Stoke City'e attığı golleri izlemek isteyenler için Everton Stoke City maçı özeti..

Premier Lig 31. hafta maçında Everton Stoke City’e konuk oldu. Yoğun kar yağışı altından oynanan maçta Cenk Tosun ilk 11'de başladı ve Everton’un 2-1 kazandığı maçta iki golü de atan isim oldu. Bu sezon lige büyük beklentilerle başlayan fakat işler istedikleri gibi gitmeyen Everton'da 3 kazanılması yüzleri güldürdü. Stoke City Everton maçı heyecanlı anlarını ve Cenk Tosun'un golünü izlemek isteyen futbol severler için Stoke City Everton maç özetini, golleri ve önemli anlarını yer aldığı karşılaşmanın özeti aşağıda bulunan linkten izleyebilirsiniz.

STOKE CİTY EVERTON ÖZETİ! CENK TOSUN GOLÜNÜ İZLE