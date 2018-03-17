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Kadıköy’de Galatasaray taraftarına büyük şok!

Spor Toto Süper Lig 26. hafta mücadelesinde Galatasaray'ı konuk eden Fenerbahçe, konuk takım taraftarlarının olduğu tribünün önüne devasa hoparlörler yerleştirdi.
17:5217 Mart 2018
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Kadıköy’de Galatasaray taraftarına büyük şok!

Fenerbahçe yönetimi, derbide Galatasaray taraftarının bulunacağı bölüme devasa hoparlör sistemleri kurdu.

Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan Fenerbahçe maçında, Galatasaray yönetiminin yaptığı hoparlör sistemine Fenerbahçe’den de yanıt geldi.

Yaklaşık 2500 Galatasaray taraftarının bulunduğu bölümün önüne dev hoparlörler koyan sarı lacivertli yönetim, maç öncesi sarı kırmızılı taraftarların sesini bastırmak için bu yönteme başvurdu.

Kadıköy’e giden bazı Galatasaray taraftarlarının da yanında kulak tıkacı götürdüğü görüldü.

17 Mart 2018 Galatasaraylı bir taraftar otobüsten düştü! Galatasaraylı taraftarlar, dev derbi öncesi Ülker Stadyumu'na geldi. Bu sırada otobüsten düşerek yaralanan bir taraftar hastaneye kaldırıldı. İlgili Haberi Oku

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Fenerbahçe galatasaray Ülker Stadyumu
Son güncelleme: 17:54 | 17.03.2018
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