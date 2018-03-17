Kadıköy’de derbi coşkusu maça saatler kala artıyor!

Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı konuk edecek. Ülker Stadı'nda bu akşam saat 19.00'da başlayacak derbi öncesinde sarı lacivertli taraftarlar coşkulu bir şekilde mücadeleyi beklemeye başladı.

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