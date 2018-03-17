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Kadıköy’de derbi coşkusu maça saatler kala artıyor!

Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı konuk edecek. Ülker Stadı'nda bu akşam saat 19.00'da başlayacak derbi öncesinde sarı lacivertli taraftarlar coşkulu bir şekilde mücadeleyi beklemeye başladı.
14:0917 Mart 2018
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Yurdun çeşitli yerlerinden gelen yüzlerce taraftar maç saatini hep bir arada bekleyerek destek tezahüratlarında bulundu.

Türkiye’nin yanı sıra yurt dışından da çeşitli ülkelerden taraftarlar derbi heyecanını yaşamak için Kadıköy’e akın etti.

Kadıköy’deki Boğa Heykeli’nde toplanan Fenerbahçeli taraftarlar, bu maçtan da galip gelerek 19 yıllık geleneğin bozulmayacağını dile getirdiler.

17 Mart 2018 Alex`ten derbi tahmini! Fenerbahçe Galatasaray maçı için açıklama... Alex de Souza, Fenerbahçe Galatasaray maçı öncesi katıldığı programda skor tahmini yaptı ve çarpıcı ifadeler kullandı. İlgili Haberi Oku

Etiketler
derbi Fenerbahçe galatasaray kadıköy
Son güncelleme: 15:12 | 17.03.2018
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