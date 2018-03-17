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Josef de Souza: ‘Pes etmeden devam etmek zorundayız’

Fenerbahçe, Galatasaray ile Kadıköy'de 0-0 berabere kalırken maçın ardından Josef de Souza açıklamalarda bulundu. Josef, "Önümüzde 8 maç var, pes etmeden devam etmek zorundayız" ifadelerini kullandı ve sezon sonuna kadar savaşacaklarını söyledi.
21:4317 Mart 2018
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Josef de Souza: ‘Pes etmeden devam etmek zorundayız’

Spor Toto Süper Lig’in 26’ncı haftasında Galatasaray ile berabere kalan Fenerbahçe’de Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, ligin sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi. Maç sonu yayıncı kuruluşa konuşan Josef, “Derbilerde detaylar belirleyici olur. Maçın sonlarına doğru iki üç net fırsat yakaladık fakat kazanamadık. Önümüzde 8 maç var, pes etmeden devam etmek zorundayız” dedi.

‘TÜM PLANIMIZ KAZANMAK ÜZERİNDEYDİ’

Kazanmak için sahaya çıktıklarını söyleyen Josef, “Açıkçası bugün tüm planımız kazanmak üzerindeydi. Taraftarımızın önünde oynadık ve Galatasaray bizi uzun süredir yenemiyordu. Hala 8 maç var, lig bitmedi ve biz sonuna kadar savaşacağız” ifadelerini kullandı. 17 Mart 2018 Nabil Dirar: `Tüylerim diken diken oldu` Fenerbahçe'nnin Faslı futbolcusu Nabil Dirar, 0-0 berabere kaldıkları Galatasaray maçından sonra açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku

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