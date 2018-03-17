Güncel puan durumu: Fenerbahçe Galatasaray maçı sonucu puan durumu nasıl oldu?
Günlerdir beklenen Fenerbahçe Galatasaray derbisi 0-0 sona erdi. Puan durumunu yakından ilgilendiren kritik karşılaşma sonrasında gözler Beşiktaş Başakşehir maçı sonucuna çevrildi. Peki Galatasaray ve Fenerbahçe puanlarını kaça çıkardı, Fenerbahçe’nin lider Galatasaray ile arasında kaç puan fark var? İşte güncel puan durumu…
GELECEK HAFTA FİKSTÜRÜ (27. HAFTA)
01.04.2018 EVKUR YENİ MALATYASPOR GENÇLERBİRLİĞİ
01.04.2018 ANTALYASPOR A.Ş. BURSASPOR
01.04.2018 BEŞİKTAŞ A.Ş. AYTEMİZ ALANYASPOR
01.04.2018 TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR BAŞAKŞEHİR FK
01.04.2018 GALATASARAY A.Ş. TRABZONSPOR A.Ş.
01.04.2018 OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ ATİKER KONYASPOR
01.04.2018 KAYSERİSPOR FENERBAHÇE
01.04.2018 DEMİR GRUP SİVASSPOR KARDEMİR KARABÜKSPOR
01.04.2018 GÖZTEPE A.Ş. KASIMPAŞA