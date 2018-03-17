Güncel puan durumu: Fenerbahçe Galatasaray maçı sonucu puan durumu nasıl oldu?

Tüm hafta beklenen Fenerbahçe Galatasaray maçında taraflar 1 puan ile ayrıldı. Dev derbiden istediği sonucu alamayan Fenerbahçe gözünü Beşiktaş Başakşehir maçına çevirdi. Kritik mücadele sonrasında Fenerbahçe Galatasaray puanı kaç oldu? 26. hafta sonunda Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? İşte merak edilen Süper Lig son puan durumu ve gelecek hafta fikstürü...

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