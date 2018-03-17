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Güncel puan durumu: Fenerbahçe Galatasaray maçı sonucu puan durumu nasıl oldu?

Tüm hafta beklenen Fenerbahçe Galatasaray maçında taraflar 1 puan ile ayrıldı. Dev derbiden istediği sonucu alamayan Fenerbahçe gözünü Beşiktaş Başakşehir maçına çevirdi. Kritik mücadele sonrasında Fenerbahçe Galatasaray puanı kaç oldu? 26. hafta sonunda Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? İşte merak edilen Süper Lig son puan durumu ve gelecek hafta fikstürü...
21:4417 Mart 2018
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Güncel puan durumu: Fenerbahçe Galatasaray maçı sonucu puan durumu nasıl oldu?

Günlerdir beklenen Fenerbahçe Galatasaray derbisi 0-0 sona erdi. Puan durumunu yakından ilgilendiren kritik karşılaşma sonrasında gözler Beşiktaş Başakşehir maçı sonucuna çevrildi. Peki Galatasaray ve Fenerbahçe puanlarını kaça çıkardı, Fenerbahçe’nin lider Galatasaray ile arasında kaç puan fark var? İşte güncel puan durumu…

GELECEK HAFTA FİKSTÜRÜ (27. HAFTA)

01.04.2018 EVKUR YENİ MALATYASPOR GENÇLERBİRLİĞİ

01.04.2018 ANTALYASPOR A.Ş. BURSASPOR

01.04.2018 BEŞİKTAŞ A.Ş. AYTEMİZ ALANYASPOR

01.04.2018 TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR BAŞAKŞEHİR FK

01.04.2018 GALATASARAY A.Ş. TRABZONSPOR A.Ş.

01.04.2018 OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ ATİKER KONYASPOR

01.04.2018 KAYSERİSPOR FENERBAHÇE

01.04.2018 DEMİR GRUP SİVASSPOR KARDEMİR KARABÜKSPOR

01.04.2018 GÖZTEPE A.Ş. KASIMPAŞA

 

Etiketler
26. hafta Başakşehir beşiktaş Fenerbahçe galatasaray guncel puan durumu puan tablosu son süper lig trabzon
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