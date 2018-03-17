Gençlerbirliği son anda kurtardı! | Gençlerbirliği 1-1 Akhisarspor

Spor Toto Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği kendi evinde Akhisarspor'la 1-1 berabere kaldı. Ege temsilcisi üstün götürdüğü maçın 90+3. dakikasında kaleci Lukac'ın büyük hatası sonucu galibiyeti kaçırdı.

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Gençlerbirliği kendi sahasında uzatma dakikalarında bulduğu golle Akhisarspor’la 1-1 berabere kaldı.

19 Mayıs Stadı’ndaki karşılaşmada konuk ekip 43. dakikada Seleznov’un golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Ege temsilcisi ikinci yarının son bölümlerinde önemli fırsatlardan yararlanamadı. 90+3’te kaleci Lukac’ın topu elinden kaçırması sonrası Skuletic topu ağlarla buluşturdu ve Başkent ekibi sahadan 1 puanla ayrıldı: 1-1.

Lukac ve Seleznov adeta yıkıldı

Lukac ve Seleznov maç sonrası adeta çöktü kaldı. Akhisarspor bu sonuçla puanını 34’e, Başkent temsilcisi ise 27’e yükseltti.

STAT: 19 Mayıs Ankara

HAKEMLER: Mete Kalkavan xx, İ.Ceyhun Sesigüzel xx, Kerem Ersoy xx,

GENÇLERBİRLİĞİ: Hopff xxxx, Ahmet x, Uğur x, Palitsevich xx, Scekic xx, Luccas x,(Dk 32 Manu) xx, Alper xx, Khalili x,(Dk 62 Serdar) ?, Skuletic xx, Aydın x,(Dk 68 Deniz) x, Sessegnon x,

TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR: Lukac xxx, Eray xx, Muğdat xxx, Soner xxx,(Dk 84 Aykut) x, Almeida xxx, Ömer xx, Sissoko xx, Seleznov xx, Mustafa xx, (Dk 42 Dany) xx,Larsson xx,(Dk 78 Olcan) x, Caner xx,

SARI KARTLAR: Luccas, Palitsevich, (Gençlerbirliği) Eray, (Akhisarspor)

GOLLER: Dk 42 Seleznov, (Akhisarspor) 90+1. Dk Skuletich (Gençlerbirliği)

MAÇTAN DAKİKALAR

6.Dakikada Soner’in kullandığı köşe vuruşunda Mustafa’nın kafa şutu kaleci Hopff’ta kaldı.

19. Dakikada Aydın’ın pasıyla buluşan Skuletic’in yaklaşık 35 metreden çektiği şut kale direğinin üstünden auta çıktı.

21. Dakikada Sessegnon’un sağ taraftan yaptığı ortaya yükselen Skuletıc’in kafası direğe çarparak auta çıktı.

43. Dakikada Soner Aydoğdu orta sahadan aldığı topla ceza sahasına girmeden topu Seleznov’a aktardı. Topu önüne alan Seleznov’un vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1

45+1. Dakikada savunmada hata yapan Ahmet Oğuz topu Muğdat’a verdi. Muğdat’ın ortasında son anda araya Skuletic araya girerek topu uzaklaştırdı.

48. Dakikada Sessegnon’un kullandığı köşe vuruşunda, Palitsevıch’in kafa vuruşu direkten döndü. Top Alper’in önünde kaldı, ancak savunma son anda araya girerek topu uzaklaştırdı.

59. Dakikada orta sahadan Sessegnon’un ortasında Skuletic’in kafa vuruşu kaleci Lukac’ta kaldı.

74. Dakikada savunmadan seken topta Serdar, topu kale yerine kaleciye nişanladı.

76. Dakikada Uğur’un ortasında Skuletic’in şutu savunmadan kornere çıktı.

83. Dakikada Hopff kalesinde devleşti. Almeida çalımlarla ceza sahasına girdi. Çektiği şut kaleci Hopff’a çarparak direkten döndü. Dönen topa tekrar Almeida vurdu, Hopff ikinci defa topu çeldi.

88. Dakikada sağ taraftan gelen ortada Manu, topu kale yerine üsten auta gönderdi.

90. Dakikada Almeıda’nın pasıyla buluşan Selenzov’un şutunda kaleci Hopff son anda topu kornere çeldi.

90+1. dakikada savunmanın hatasından yararlanan Skuletich topu filelere gönderdi. 1-1