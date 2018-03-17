Galatasaray’ın resmi Twitter hesabı çıldırdı: ‘İnanılmaz’

Fenerbahçe derbisinde 90+4'te kaçırdığı gol pozisyonunda sonra Galatasaray resmi hesabı, "Bu kaçan golü anlatacak bir kelime bulamıyoruz... İnanılmaz!" paylaşımını yaptı.