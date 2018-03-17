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Galatasaray’ın resmi Twitter hesabı çıldırdı: ‘İnanılmaz’

Fenerbahçe derbisinde 90+4'te kaçırdığı gol pozisyonunda sonra Galatasaray resmi hesabı, "Bu kaçan golü anlatacak bir kelime bulamıyoruz... İnanılmaz!" paylaşımını yaptı.
21:2317 Mart 2018
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Galatasaray’ın resmi Twitter hesabı çıldırdı: ‘İnanılmaz’

Spor Toto Süper Lig 26. haftasında oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde 90+4’te Tolga Ciğerci’nin kaçırdığı inanılmaz gol pozisyonu sonrası Galatasaraylı taraftarlar saç-baş yoldu.

Son dakikaları nefes kesen derbide iki takım da net gol fırsatları yakaladı. Sarı kırmızılı ekibin geliştirdiği atakta Gomis’in pasında penaltı noktası yakınında topla buluşan Tolga Ciğerci’nin müsait pozisyondaki zayıf vuruşu, savunmadan sektikten sonra kaleci Volkan Demirel’de kaldı.

Sarı-kırmızılı kulübün resmi twitter hesabı pozisyonun ardından şu yorumu yaptı: “Bu kaçan golü anlatacak bir kelime bulamıyoruz… İnanılmaz!”

İşte Tolga Ciğerci’nin kaçırdığı gol pozisyonu;

17 Mart 2018 Fenerbahçe`de Martin Skrtel`ın pozisyonunda penaltı isyanı Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin 25. dakikasında yaşanan bir pozisyon sonrasında penaltı itirazları yaşandı ancak hakem oyunu devam ettirdi. İlgili Haberi Oku

Etiketler
Fenerbahçe tolga ciğerci
Son güncelleme: 21:27 | 17.03.2018
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