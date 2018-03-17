Derbide sakatlanan Galatasaraylı Fernando’dan açıklama

Galatasaray'ın Fenerbahçe ile oynadığı derbi maçta Fernando, sakatlanarak oyunu yarıda bıraktı. Fernando, yerini Donk'a bırakmak zorunda kaldı. Maçın ardından konuşan Brezilyalı ciddi bir sakatlığının olmadığını dile getirdi.

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Fenerbahçe deplasmanına çıkan Galatasaray’da şok bir sakatlık yaşandı. Mücadelenin 52. dakikasında Josef de Souza’nın müdahalesi ile yerde kalan Fernando, tedavisinin ardından yeniden oyuna dahil oldu. Kendisini bir süre deneyen Brezilyalı yıldız, 5 dakika sonra kendisini yeniden yere bıraktı. Oyuna devam edemeyen Fernando, değiştirilmesini istedi.

Fenerbahçe`de Martin Skrtel`ın pozisyonunda penaltı isyanı Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin 25. dakikasında yaşanan bir pozisyon sonrasında penaltı itirazları yaşandı ancak hakem oyunu devam ettirdi. İlgili Haberi Oku

Fernando sakatlanarak oyundan çıkması ile ilgili gelen bir soruya, “Tanrıya çok şükür özel bir durumum yok. 3 aydır oynamıyordum, tempolu ve zor bir maçtı. İlk yarı iyi oynadım, iyi mücadele ettim. İkinci yarı fiziksel olarak düşmeler oldu. O yüzden bir değişiklik yaptık. Kimse merak etmesin, ciddi bir durum yok” şeklinde yanıt verdi.