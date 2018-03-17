Galatasaray’a Kadıköy’e özel galibiyet primi!

Galatasaray yönetimi sezon başından bu yana uygulanan ‘özel prim vermeme’ kuralını, bugün oynanacak Fenerbahçe derbisine özel olarak kaldırdı.

Galatasaray yönetimi sezon başından bu yana uygulanan ‘özel prim vermeme' kuralını, bugün oynanacak Fenerbahçe derbisine özel olarak kaldırdı.

Habertürk’ün haberine göre; maçtan önce oyuncularına prim sözü vermeyen Sarı-Kırmızılı yönetim, eğer 18 yıldır Kadıköy'de galip gelememe hasreti son bulursa, prim bombasını maçtan sonra soyunma odasında patlatacak. Futbolcuların Kadıköy'den zaferle ayrılmaları halinde, Futbol AŞ Başkanvekili Abdurrahim Albayrak, Başkan Mustafa Cengiz'le belirledileri primi bizzat soyunma odasında tüm takıma açıklayacak.

Sezon başından bu yana hiçbir maça özel prim alamayan Galatasaraylı oyuncular, galip gelmeleri halinde oynadıkları süreye göre 15 ila 20'şer bin Euro arasında değişen özel prime kavuşacak.

Ayhan Akman`dan derbi itirafı! `İlk yarıdaki derbide...` Galatasaray'ın efsane ismi Ayhan Akman, Spor Toto Süper Ligi 26. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Akman'la yaptığımız röportajda Fatih Terim'den Igor Tudor'a kadar bir çok önemli konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku