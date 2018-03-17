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Galatasaray taraftarının Afrin pankartı alkış topladı!

Galatasaraylı taraftarlar, Ülker Stadyumu'nda "Çanakkale Ruhu Afrin'de" pankartı açtı, sarı lacivertli taraftarlardan alkışlı destek geldi.
18:0617 Mart 2018
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Galatasaray taraftarının Afrin pankartı alkış topladı!

Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçe ile Süper Lig’in 26. haftasında oynanacak karşılaşma öncesinde kendilerine ayrılan bölümde Afrin pankartı açtı.

Sarı kırmızılıların pankartı Fenerbahçe tribünlerinden de alkış aldı. Çanakkale Ruhu Afrin’de yazılı pankart sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

17 Mart 2018 Kadıköy`de Galatasaray taraftarına büyük şok! Spor Toto Süper Lig 26. hafta mücadelesinde Galatasaray'ı konuk eden Fenerbahçe, konuk takım taraftarlarının olduğu tribünün önüne devasa hoparlörler yerleştirdi. İlgili Haberi Oku

Etiketler
afrin çanakkale Fenerbahçe galatasaray
Son güncelleme: 18:16 | 17.03.2018
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