Galatasaray taraftarının Afrin pankartı alkış topladı!
Galatasaraylı taraftarlar, Ülker Stadyumu'nda "Çanakkale Ruhu Afrin'de" pankartı açtı, sarı lacivertli taraftarlardan alkışlı destek geldi.
Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçe ile Süper Lig’in 26. haftasında oynanacak karşılaşma öncesinde kendilerine ayrılan bölümde Afrin pankartı açtı.
Sarı kırmızılıların pankartı Fenerbahçe tribünlerinden de alkış aldı. Çanakkale Ruhu Afrin’de yazılı pankart sosyal medyada da büyük ilgi gördü.
Son güncelleme: 18:16 | 17.03.2018