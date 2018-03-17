Galatasaray kalecisi Fernando Muslera: ‘Bir puan kötü değil’

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy'de 0-0 berabere kalırken maçın başarılı isimlerinden Fernando Muslera, Kadıköy'de alınan bir puanın şampiyonluk yarışında kötü bir sonuç olmadığının altını çizdi.

Galatasaray’ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, deplasmanda golsüz berabere kaldıkları Fenerbahçe derbisiyle ilgili yaptığı açıklamada beraberliğin kendileri için kötü bir sonuç olmadığının altını çizdi. Uruguaylı galibiyete inanarak geldiklerini de ifade etti.

Karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşa konuşan Muslera şunları söyledi: “Tabii ki büyük bir derbi, bunun bilincindeydik. Uzun süredir kazanamıyoruz, inanarak geldik. Son dakikalarda bu şansı da bulduk, değerlendiremedik. Akan bir maç oldu, oyun durmadı. Hem bizim hem onların taraftarı çok keyif almıştır. Güzel bir oyun oldu. İki tarafın da pozisyonları vardı. Buraya lider gelmiştik, kazanmak isterdik ama bir puanın bizim için kötü olduğunu söyleyemeyiz.” Derbide sakatlanan Galatasaraylı Fernando`dan açıklama Galatasaray'ın Fenerbahçe ile oynadığı derbi maçta Fernando, sakatlanarak oyunu yarıda bıraktı. Fernando, yerini Donk'a bırakmak zorunda kaldı. Maçın ardından konuşan Brezilyalı ciddi bir sakatlığının olmadığını dile getirdi. İlgili Haberi Oku