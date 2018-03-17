Fenerbahçeli yönetici Cenk Başak’tan olay yaratan hareket!
Fenerbahçe yönetim kurulu yedek üyesi Cenk Başak'ın, Galatasaray taraftarlarına yaptığı el hareketi tepkilere neden oldu.
Spor Toto Süper Lig 26. haftasındaki Fenerbahçe-Galatasaray maçı öncesi sarı lacivertli yöneticilerden Cenk Başak’ın tribünde yaptığı el hareketi ortalığı karıştırdı.
Fenerbahçe yönetim kurulu yedek üyesi Cenk Başak’ın, Ülker Stadyumu’ndaki Galatasaray taraftarlarına doğru yaptığı hareketler büyük tepki çekti.
Sarı kırmızılı taraftarlar sosyal medyada yapılan hareketlere tepkilerini dile getirdi.
Son güncelleme: 18:45 | 17.03.2018