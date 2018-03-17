Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
FENERBAHÇE
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Fenerbahçeli yönetici Cenk Başak’tan olay yaratan hareket!

Fenerbahçe yönetim kurulu yedek üyesi Cenk Başak'ın, Galatasaray taraftarlarına yaptığı el hareketi tepkilere neden oldu.
18:4417 Mart 2018
0
Fenerbahçeli yönetici Cenk Başak’tan olay yaratan hareket!

Spor Toto Süper Lig 26. haftasındaki Fenerbahçe-Galatasaray maçı öncesi sarı lacivertli yöneticilerden Cenk Başak’ın tribünde yaptığı el hareketi ortalığı karıştırdı.

Fenerbahçe yönetim kurulu yedek üyesi Cenk Başak’ın, Ülker Stadyumu’ndaki Galatasaray taraftarlarına doğru yaptığı hareketler büyük tepki çekti.

Sarı kırmızılı taraftarlar sosyal medyada yapılan hareketlere tepkilerini dile getirdi.

17 Mart 2018 Galatasaray taraftarının Afrin pankartı alkış topladı! İlgili Haberi Oku

17 Mart 2018 Kadıköy`de Galatasaray taraftarına büyük şok! Spor Toto Süper Lig 26. hafta mücadelesinde Galatasaray'ı konuk eden Fenerbahçe, konuk takım taraftarlarının olduğu tribünün önüne devasa hoparlörler yerleştirdi. İlgili Haberi Oku

Etiketler
Cenk Başak Fenerbahçe galatasaray
Son güncelleme: 18:45 | 17.03.2018
Skor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER