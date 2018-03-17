Fenerbahçe’de Martin Skrtel’ın pozisyonunda penaltı isyanı
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin 25. dakikasında yaşanan bir pozisyon sonrasında penaltı itirazları yaşandı ancak hakem oyunu devam ettirdi.
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbinin 25. dakikasında yaşanan bir pozisyonun ardından sarı lacivertli taraftarlar ve oyuncuların penaltı itirazları oldu.
Josef de Souza’nın sol kanattan ceza sahası içine yaptığı ortaya Martin Skrtel yükselmek istedi. Ancak Galatasaray savunmacısı Serdar Aziz’in müdahalesiyle yerde kalan Skrtel penaltı itirazında bulundu.
Fenerbahçeli taraftarların da tepki gösterdiği pozisyona hakem Bülent Yıldırım ‘devam’ kararı verdi.
Son güncelleme: 20:13 | 17.03.2018