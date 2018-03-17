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Fenerbahçe tribünlerinde Ali Koç sesleri

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe'nin konuğu Galatasaray ile 0-0 berabere kaldığı derbi maçın ardından tribünlerden "Ali Koç başkan Fenerbahçe şampiyon" sesleri yükseldi.
21:3017 Mart 2018
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Fenerbahçe tribünlerinde Ali Koç sesleri

Spor Toto Süper Lig’de 26. haftanın merakla beklenen derbi maçında Fenerbahçe konuğu Galatasaray’la 0-0 berabere kalırken heyecan dolu karşılaşmanın ardından Ülker Stadyumu’nda “Ali Koç” sesleri yükseldi.

Tribünlerden “Ali Koç başkan Fenerbahçe şampiyon” şeklinde tezahüratlar yükselirken “Okul Açık” tribününde başlayan tezahüratlar tüm stada yayıldı.

Ayrıca maçın öncesinde taraftarların yoğun ilgi gösterdiği Fenerbahçe Başkan Adayı, tribünleri selamladı. 17 Mart 2018 Galatasaray`ın resmi Twitter hesabı çıldırdı: `İnanılmaz` İlgili Haberi Oku

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