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Fenerbahçe taraftarından Nabil Dirar’a ıslık

Derbide beklenen performansını veremeyen Dirar'a Fenerbahçe taraftarı tepki gösterdi. Fenerbahçe’de Nabil Dirar oyundan alınırken ıslıklandı.
21:5917 Mart 2018
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Fenerbahçe taraftarından Nabil Dirar’a ıslık

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde 72. dakikada oyundan alınan sarı-lacivertli futbolcu Nabil Dirar tribünlerden tepki gördü. Oyundan alınırken taraftarın ıslıklı protestosuna maruz kalan Dirar yerini Fernandao'ya bıraktı.

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Maç sonrası açıklamalarda bulunan Nabil Dirar, ıslıklanması ile ilgili konuşmazken Fenerbahçe taraftarları hakkında şunları söyledi:

“”Tüylerim diken diken oldu. Bizi iyi bir şekilde motive ettiler. Duyguların yüksek olduğu bir karşılaşmaydı, bizim arkamızda durmaları önemliydi. Cesaretli bir şekilde arkamızda durdular. Bizim arkamızda durmaya, bizi desteklemeye devam etsinler.”

Etiketler
Fenerbahçe galatasaray Nabil Dirar
Son güncelleme: 22:13 | 17.03.2018
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