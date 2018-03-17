Fenerbahçe taraftarından Galatasaray’a göndermeli koreografi
Fenerbahçe taraftarı, Galatasaray maçından önce yaptığı koreografiyle sarı kırmızılı ekibin 19 senedir Kadıköy'de galibiyet alamamasına göndermede bulundu.
Spor Toto Süper Lig 26. haftasında sahasında Galatasaray’ı konuk eden Fenerbahçe’nin taraftarları, dev derbi öncesi çok konuşulacak bir koreografiye imza attı.
Maraton tribününde kartonlarla ‘Kaderinden kaçamazsın’ yazan sarı lacivertliler, kale arkasında ise “Geleneğin 19. yılı ve Yönetmen: Fenerbahçe” ifadelerine yer verdi.
Son güncelleme: 19:08 | 17.03.2018