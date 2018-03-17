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Fenerbahçe Galatasaray maçında yapılacak koreografi ortaya çıktı!

Fenerbahçe Ülker Stadı'nda Galatasaray maçına özel yapılacak koreografi çalışması ortaya çıktı. Sarı lacivertli taraftarlar ezeli rakiplerine 'Aslan Terbiyecisi' göndermesi yapacak.
12:3517 Mart 2018
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Fenerbahçe Galatasaray maçında yapılacak koreografi ortaya çıktı!

Süper Lig’de bu akşam oynanacak Fenerbahçe Galatasaray maçı öncesi sarı lacivetli tribünlerin özel bir çalışma içerisinde oldukları biliniyordu.

Dev derbide ezeli rakiplerine gönderme yapmak isteyen Fenerbahçeli taraftarlar Ülker Stadı tribünlerinden maç öncesi bir koreografi hazırlayacak. Ağlayan aslan figürünü kampıçalayarak terbiye eden Fenerbahçe formalı bir futbolcu görseli kullanılacak koreografinin okul açık tribününde açılması bekleniyor.

Tamamen dolu olması beklenen statta yapılacak bu özel çalışma karşılaşma öncesi sosyal medyadan sızdırıldı. Fenerbahçe’nin bu göndermesi daha maç başlamadan çok konuşulanlar arasına girdi.

 

Etiketler
derbi Fenerbahçe galatasaray koreografi
Son güncelleme: 12:54 | 17.03.2018
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