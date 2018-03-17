Fenerbahçe Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? FB GS ilk 11…

Her geçen hafta rekabetin arttığı Süper Lig'de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Fenerbahçe Galatasaray maçı başlamasına çok kısa süre kaldı. Peki tüm taraftarların sabırsızlıkla beklediği Fenerbahçe Galatasaray ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maçın detayları...

Bugün karşı karşıya gelecek Galatasaray Fenerbahçe maçı için artık saatler kaldı. Ligde devam eden şampiyonluk yarışında dengeleri değiştirebilecek maçta Fenerbahçe, hem son haftalarda takımlarında memnun olmayan taraftarlarını mutlu etmek, hem de şampiyonluk yarışında yeniden iddialı hale gelmek istiyor. Galatasaray ise yaklaşık 20 yıldır kazanamadığı Şükrü Saraçoğlu'nda bu kez kazanarak şeytanın bacağını kırmak istiyor. Peki dünyanın sayılı derbileri arasında yer alan Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Tüm futbol severlerin sabırsızlıkla beklediği FB GS maçı bugün oynanacak. Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Galatasaray'ı ağırlayacak. 17 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak olan mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek.

Fenerbahçemiz, Galatasaray karşısında “Efsane Çubuklu” formamız ile sahada olacak! #SaldırFener pic.twitter.com/RJHOh9n0Un — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 17 Mart 2018

FENERBAHÇE GALATASARAY İLK 11

Fenerbahçe: Volkan, Şener, Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef de Souza, Dirar, Mehmet Ekici, Giuliano, Soldado

Galatasaray: Muslera, Linnes, Maicon, Serdar, Nagatomo, Fernando, Selçuk, Rodrigues, Feghouli, Belhanda, Gomis

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI KOREOGRAFİ ORTAYA ÇIKTI

Süper Lig’de bu akşam oynanacak Fenerbahçe Galatasaray maçı öncesi sarı lacivetli tribünlerin özel bir çalışma içerisinde oldukları biliniyordu.

Dev derbide ezeli rakiplerine gönderme yapmak isteyen Fenerbahçeli taraftarlar Ülker Stadı tribünlerinden maç öncesi bir koreografi hazırlayacak. Ağlayan aslan figürünü kampıçalayarak terbiye eden Fenerbahçe formalı bir futbolcu görseli kullanılacak koreografinin okul açık tribününde açılması bekleniyor.

ALEX DE SOUZA DERBİYİ ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU STADI'NDA İZLEYECEK

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelen Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe Galatasaray maçını tribünden takip edeceğini söyledi. Yıldız futbolcu sözlerine şu şekilde devam etti.

“Türkiye’ye bana da iyi geldi. Türkiye’deki arkadaşlarımı da gördüm. Gelme amacım çok özlediğimden ve de G.Saray derbisi var. Anlamı ve önemi var bu derbinin benim için. Uzun süredir planlarımdaydı. Kardeşimle geldim. Hem derbiyi izleyelim hem de gezelim istedik. İmza gününü de yapalım dedik. Yani hepsi birlikte…

Takımımızı asla yalnız bırakmayan muhteşem taraftarımız, Ülker Stadyumu’na hareket etti. #FBvGS pic.twitter.com/yn6E32Wgh3 — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 17 Mart 2018

GALATASARAY KADIKÖY’DE KAZANAMIYOR

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında 17 Mart Cumartesi günü Fenerbahçe’ye konuk olacak Galatasaray, rakibine karşı deplasmanda galibiyete hasret. Fenerbahçe deplasmanında son galibiyetini 22 Aralık 1999’da 2-1’lik sonuçla alan sarı-kırmızılı takım, aradan geçen 18 yılı aşkın sürede rakibini deplasmanda yenmeyi başaramadı. Galatasaray, 1999’daki galibiyetten sonra sarı-lacivertli ekiple Kadıköy’de 21 kez karşılaştı. Sarı-kırmızılı takım, 3’ü Türkiye Kupası, 18’i de lig olmak üzere Kadıköy’de çıktığı 21 resmi müsabakada 15 kez yenildi, 6 kez de berabere kaldı.

ŞİMDİYE KADAR 18 AYRI STATTA KARŞILAŞTILAR

Fenerbahçe ile Galatasaray, 386 maçın sığdığı rekabette 18 ayrı statta karşılaştı. Rakipler, İstanbul İnönü, Ali Sami Yen, Fenerbahçe, Taksim, Şeref, Ankara 19 Mayıs, Atatürk Olimpiyat, İzmir Atatürk, Ankaragücü, Türk Telekom, Yeni Erzurum (Şimdiki adı Erzurum Kazım Karabekir), Offenbach, Frankfurt, Köln, Mönchengladbach Borussia Park, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has, Manisa 19 Mayıs ve Antalya statlarında sahaya çıktı.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI 84 ÜLKEDE CANLI YAYINLANACAK

Son yıllarda futbol severlerinin takip etmeye başladığı Türkiye Ligi’ne ilgi bugün oynanacak Fenerbahçe Galatasaray maçı ile doruğa çıkacak. Dünyanın sayılı derbileri arasında yer alan Fenerbahçe Galatasaray maçı 84 ülkede canlı yayınlanıyor. FB GS MAÇINDA AFRİN PANKARTTI!Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçe ile Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak karşılaşma öncesinde kendilerine ayrılan bölümde Afrin pankartı açtı. Sarı kırmızılıların pankartı Fenerbahçe tribünlerinden de alkış aldı. Çanakkale Ruhu Afrin'de yazılı pankart sosyal medyada da büyük ilgi gördü.