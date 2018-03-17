Fenerbahçe Galatasaray maçı için zor soru: Derbi mi? Şampiyonluk mu?
Türkiye nefesini tuttu ve bu akşam saat 19.00'da başlayacak Fenerbahçe Galatasaray derbisini beklemeye başladı. Kadıköy'de tam 19 yıldır kazanamayan sarı kırmızılılar bu kez şeytanın bacağını kırabilecek mi? Yoksa gelenek sürecek mi? SKOR sokağa indi ve taraftara sordu; Kadıköy'de kaybetmek mi? Yoksa şampiyon olmak mı?
Ve o gün geldi çattı! Milyonların beklediği maçta Fenerbahçe ve Galatasaray bu akşam saat 19.00’da Kadıköy’de kozlarını paylaşacak. Ezeli rakipler sarı lacivertlilerin ev sahipliğinde 61.maçına çıkıyor ve Galatasaray bu statta tam 19 yıldır galip gelemiyor… Şampiyonluk yolunda hayati önem taşıyan dev maç için SKOR ekibi sokağın nabzını tuttu ve taraftarlara şu soruyu sordu: Derbi mi? Yoksa şampiyonluk mu?
Son güncelleme: 12:19 | 17.03.2018