Fenerbahçe Galatasaray maçı için zor soru: Derbi mi? Şampiyonluk mu?

Türkiye nefesini tuttu ve bu akşam saat 19.00'da başlayacak Fenerbahçe Galatasaray derbisini beklemeye başladı. Kadıköy'de tam 19 yıldır kazanamayan sarı kırmızılılar bu kez şeytanın bacağını kırabilecek mi? Yoksa gelenek sürecek mi? SKOR sokağa indi ve taraftara sordu; Kadıköy'de kaybetmek mi? Yoksa şampiyon olmak mı?

Ümit GENÇ 0