CANLI | Fenerbahçe Galatasaray: 0-0 (İlk yarı oynanıyor)

Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta heyecanı Fenerbahçe Galatasaray maçı ile devam ediyor. Milyonların merakla beklediği derbide Fenerbahçe kazanarak zirve yarışında yeniden havaya girmek, Galatasaray ise hem Kadıköy'deki 19 senelik hasreti bitirmek hem de ezeli rakibini büyük ölçüde zirve yarışının dışına itmek istiyor. Zorlu maçın görüntülü canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR'da... İlk yarı oynanıyor.

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftası merakla beklenen dev derbiye sahne oluyor. Şampiyonluk yolunda iddialı iki ekip Fenerbahçe ve Galatasaray, Ülker Stadyumu’nda bir araya geliyor. Topladığı 53 puanla lider Galatasaray, galip gelerek hem 19 yıllık hasreti gidermek hem de ezeli rakibini büyük ölçüde şampiyonluk yarışının dışına itmek istiyor. 47 puanla 4. sırada yer alan Fenerbahçe ise üç puana uzanarak zirve yarışında yeniden havaya girmenin ve taraftarıyla bütünleşmenin peşinde. Zorlu maçın görüntülü canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR’da…

STAT: Ülker Stadı

HAKEM: Bülent Yıldırım

SAAT: 19.00

FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef de Souza, Dirar, Mehmet Ekici, Giuliano, Soldado

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Maicon, Serdar, Nagatomo, Fernando, Selçuk, Rodrigues, Feghouli, Belhanda, Gomis

MAÇ KADROSU

Galatasaraylı bir taraftar otobüsten düştü! Galatasaraylı taraftarlar, dev derbi öncesi Ülker Stadyumu'na geldi. Bu sırada otobüsten düşerek yaralanan bir taraftar hastaneye kaldırıldı. İlgili Haberi Oku

Fenerbahçe’de derbi öncesi iki futbolcunun sakatlıkları devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları nedeniyle Hollandalı santrfor Vincent Janssen ile milli sol bek İsmail Köybaşı derbide forma giyemiyor.

Öte yandan Fenerbahçe’de İspanyol santrfor Roberto Soldado ile Faslı futbolcu Aatıf Chahechouhe sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Soldado ve Chahechouhe, derbide sarı kart görmesi durumunda 27. hafta oynanacak Kayserispor maçında cezalı duruma düşecek ve forma giyemeyecek.

Mariano cezalı, Eren Derdiyok sakat

Sarı-kırmızılı takımda ise sarı kart cezalısı Mariano ile sakatlığı bulunan Eren Derdiyok derbide görev alamıyor. Öte yandan Galatasaray’da Fenerbahçe derbisi öncesi iki oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı oyuncular Fernando ve Sofiane Feghouli, derbide kart görmeleri durumunda, 27. haftadaki Trabzonspor mücadelesinde oynama şansını kaçıracak.

Igor Tudor süprizi! Fenerbahçe Galatasaray derbisi için İstanbul`a geldi.... Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor, derbiyi izlemek üzere İstanbul'a geldi. İlgili Haberi Oku