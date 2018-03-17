CANLI | Fenerbahçe Galatasaray: 0-0 (İlk yarı oynanıyor)
Spor Toto Süper Lig’in 26. haftası merakla beklenen dev derbiye sahne oluyor. Şampiyonluk yolunda iddialı iki ekip Fenerbahçe ve Galatasaray, Ülker Stadyumu’nda bir araya geliyor. Topladığı 53 puanla lider Galatasaray, galip gelerek hem 19 yıllık hasreti gidermek hem de ezeli rakibini büyük ölçüde şampiyonluk yarışının dışına itmek istiyor. 47 puanla 4. sırada yer alan Fenerbahçe ise üç puana uzanarak zirve yarışında yeniden havaya girmenin ve taraftarıyla bütünleşmenin peşinde. Zorlu maçın görüntülü canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR’da…
STAT: Ülker Stadı
HAKEM: Bülent Yıldırım
SAAT: 19.00
FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef de Souza, Dirar, Mehmet Ekici, Giuliano, Soldado
GALATASARAY: Muslera, Linnes, Maicon, Serdar, Nagatomo, Fernando, Selçuk, Rodrigues, Feghouli, Belhanda, Gomis
Fenerbahçe’de derbi öncesi iki futbolcunun sakatlıkları devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları nedeniyle Hollandalı santrfor Vincent Janssen ile milli sol bek İsmail Köybaşı derbide forma giyemiyor.
Öte yandan Fenerbahçe’de İspanyol santrfor Roberto Soldado ile Faslı futbolcu Aatıf Chahechouhe sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Soldado ve Chahechouhe, derbide sarı kart görmesi durumunda 27. hafta oynanacak Kayserispor maçında cezalı duruma düşecek ve forma giyemeyecek.
Mariano cezalı, Eren Derdiyok sakat
Sarı-kırmızılı takımda ise sarı kart cezalısı Mariano ile sakatlığı bulunan Eren Derdiyok derbide görev alamıyor. Öte yandan Galatasaray’da Fenerbahçe derbisi öncesi iki oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı oyuncular Fernando ve Sofiane Feghouli, derbide kart görmeleri durumunda, 27. haftadaki Trabzonspor mücadelesinde oynama şansını kaçıracak.