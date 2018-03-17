Fenerbahçe Galatasaray derbisinde Alex’e sevgi seli

Kadıköy’de tribünlerde Alex de Souza lehine tezahüratlarda bulunuldu. Alex tribüne gelir gelmez taraftarlar Brezilyalı yıldıza dönerek sevgi gösterisinde bulundular.

Fenerbahçe'nin evinde karşılaşacağı Galatasaray derbisini sarı-lacivertlilerin efsane futbolcusu Alex de Souza da takip ediyor. Alex'in tribünlere geldiği anda tüm tribünler Brezilyalı'nın olduğu yöne dönüp sevgi gösterisinde ve tezahüratlarda bulundu.

Fenerbahçe taraftarından Galatasaray`a göndermeli koreografi Fenerbahçe taraftarı, Galatasaray maçından önce yaptığı koreografiyle sarı kırmızılı ekibin 19 senedir Kadıköy'de galibiyet alamamasına göndermede bulundu. İlgili Haberi Oku