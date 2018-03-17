Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
FENERBAHÇE
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Fenerbahçe Galatasaray derbisinde Alex’e sevgi seli

Kadıköy’de tribünlerde Alex de Souza lehine tezahüratlarda bulunuldu. Alex tribüne gelir gelmez taraftarlar Brezilyalı yıldıza dönerek sevgi gösterisinde bulundular.
19:2017 Mart 2018
0
Fenerbahçe Galatasaray derbisinde Alex’e sevgi seli

Fenerbahçe'nin evinde karşılaşacağı Galatasaray derbisini sarı-lacivertlilerin efsane futbolcusu Alex de Souza da takip ediyor. Alex'in tribünlere geldiği anda tüm tribünler Brezilyalı'nın olduğu yöne dönüp sevgi gösterisinde ve tezahüratlarda bulundu.

17 Mart 2018 Fenerbahçe taraftarından Galatasaray`a göndermeli koreografi Fenerbahçe taraftarı, Galatasaray maçından önce yaptığı koreografiyle sarı kırmızılı ekibin 19 senedir Kadıköy'de galibiyet alamamasına göndermede bulundu. İlgili Haberi Oku

Etiketler
Alex Fenerbahçe galatasaray
Skor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER