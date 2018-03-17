Fenerbahçe Galatasaray derbisi 84 ülkede canlı yayınlanacak!

Son yıllarda futbol severlerinin takip etmeye başladığı Türkiye Ligi'ne ilgi bugün oynanacak Fenerbahçe Galatasaray maçı ile doruğa çıkacak. Dünyanın sayılı derbileri arasında yer alan Fenerbahçe Galatasaray maçı 84 ülkede canlı yayınlanıyor. İşte Fenerbahçe Galatasaray maçını yayınlayacak kanallar...

Rekabeti ve heyecanıyla Avrupa’nın en iyi ligleri arasında yer alan Türkiye Süper Lig’i yavaş yavaş farklı ülkelerdeki futbol severlerin de dikkatini çekmeye başladı. Her geçen sezon ilginin daha arttığı Süper Lig, Fenerbahçe Galatasaray maçıyla zirve yaptı. İlk yarıda Aslantepe'de oynanan mücadeleyi 67 ülke yayınlamıştı. Bugün Kadıköy'de oynanacak derbiye olan ilgi daha da fazla. 5 farklı kıtadan 84 ülke, bu müthiş rekabeti canlı yayınlamamak için yayıncı kuruluş beIN Sports'a başvuruda bulundu. Fenerbahçe Galatasaray derbi maçı Digitürk Play üzerinden alınan tek maçlar aracılığı ile internetten canlı izlenebilir. Acak yasa dışı yollar ile izlenen maçlar suç kapsamına girmektedir.

MAÇI CANLI YAYINLACAK KANALLAR

Angola Fox Sports 1 Africa Avustralya beIN Sports Connect Australia Avusturya DAZN Europe Benin A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Bosna Hersek SportKlub 1 Serbia Botsvana Fox Sports 1 Africa Burkina Faso A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Burundi Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Kamerun Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Kanada beIN SPORTS CONNECT Canada Cape Verde Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Orta Afrika Cumhuriyeti Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Çad Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Comoros Fox Sports 1 Africa Kongo Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Demokratik Kongo Fox Sports 1 Africa Cote D'Ivoire A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Hırvatistan Sportklub 1 Croatia Djibouti A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Ekvator Ginesi Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Eritrea Fox Sports 1 Africa Ethiyopya Fox Sports 1 Africa Fransa beIN Sports MAX 6 Gabon Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Gambiya A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Almanya DAZN Europe Gana A+ Sport Gine A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Guinea-Bissau A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Hong Kong beIN Sports 1 Hong Kong Kenya Fox Sports 1 Africa Lesotho Fox Sports 1 Africa Liberya Fox Sports 1 Africa Lihtenştayn DAZN Europe Lüksemburg DAZN Europe Makedonya SportKlub 1 Serbia Madagaskar Fox Sports 1 Africa Malavi Fox Sports 1 Africa Mali Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Moritanya A+ Sport Mauritius Fox Sports 1 Africa Karadağ SportKlub 1 Serbia Mozambik Fox Sports 1 Africa Namibya Fox Sports 1 Africa Nijer Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Nijerya Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Ruanda A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Sao Tome And Principe Fox Sports 1 Africa Senegal Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Sırbistan SportKlub 1 Serbia Seyşeller Fox Sports 1 Africa Sierra Leone A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Slovenya SportKlub 5 Slovenia Güney Afrika Fox Sports 1 Africa Güney Sudan Fox Sports 1 Africa Svaziland Fox Sports 1 Africa İsviçre DAZN Europe Tanzanya Fox Sports 1 Africa Togo A+ Sport , Fox Sports 1 Africa

FRANSIZLAR’A MAÇI ABİDAL YORUMLAYACAK

Süper Lig'de ilk kez bir maç dünya çapında bu kadar fazla bir izleyici kitlesine ulaşacak. Televizyon ekranlarından maçı seyredecek insan sayısı belki de milyarları bulacak. Ayrıca beIN Sports France da dev derbiyi yerinde takip edecek. Barcelona ve Fransa Milli Takımı'nın unutulmaz savunma oyuncularından Eric Abidal, Fransız kanalı için maçı Ülker Stadı'ndan anı anına yorumlayacak.