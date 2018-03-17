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Fenerbahçe Galatasaray derbisi 84 ülkede canlı yayınlanacak!

Son yıllarda futbol severlerinin takip etmeye başladığı Türkiye Ligi'ne ilgi bugün oynanacak Fenerbahçe Galatasaray maçı ile doruğa çıkacak. Dünyanın sayılı derbileri arasında yer alan Fenerbahçe Galatasaray maçı 84 ülkede canlı yayınlanıyor. İşte Fenerbahçe Galatasaray maçını yayınlayacak kanallar...
18:1217 Mart 2018
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Fenerbahçe Galatasaray derbisi 84 ülkede canlı yayınlanacak!

Rekabeti ve heyecanıyla Avrupa’nın en iyi ligleri arasında yer alan Türkiye Süper Lig’i yavaş yavaş farklı ülkelerdeki futbol severlerin de dikkatini çekmeye başladı. Her geçen sezon ilginin daha arttığı Süper Lig, Fenerbahçe Galatasaray maçıyla zirve yaptı. İlk yarıda Aslantepe'de oynanan mücadeleyi 67 ülke yayınlamıştı. Bugün Kadıköy'de oynanacak derbiye olan ilgi daha da fazla. 5 farklı kıtadan 84 ülke, bu müthiş rekabeti canlı yayınlamamak için yayıncı kuruluş beIN Sports'a başvuruda bulundu. Fenerbahçe Galatasaray derbi maçı Digitürk Play üzerinden alınan tek maçlar aracılığı ile internetten canlı izlenebilir. Acak yasa dışı yollar ile izlenen maçlar suç kapsamına girmektedir.

MAÇI CANLI YAYINLACAK KANALLAR

AngolaFox Sports 1 Africa
AvustralyabeIN Sports Connect Australia
AvusturyaDAZN Europe
BeninA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
Bosna HersekSportKlub 1 Serbia
BotsvanaFox Sports 1 Africa
Burkina FasoA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
BurundiFox Sports 1 Africa, A+ Sport
KamerunFox Sports 1 Africa, A+ Sport
KanadabeIN SPORTS CONNECT Canada
Cape VerdeFox Sports 1 Africa, A+ Sport
Orta Afrika CumhuriyetiFox Sports 1 Africa, A+ Sport
ÇadFox Sports 1 Africa, A+ Sport
ComorosFox Sports 1 Africa
KongoFox Sports 1 Africa, A+ Sport
Demokratik KongoFox Sports 1 Africa
Cote D'IvoireA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
HırvatistanSportklub 1 Croatia
DjiboutiA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
Ekvator GinesiFox Sports 1 Africa, A+ Sport
EritreaFox Sports 1 Africa
EthiyopyaFox Sports 1 Africa
FransabeIN Sports MAX 6
GabonFox Sports 1 Africa, A+ Sport
GambiyaA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
AlmanyaDAZN Europe
GanaA+ Sport
GineA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
Guinea-BissauA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
Hong KongbeIN Sports 1 Hong Kong
KenyaFox Sports 1 Africa
LesothoFox Sports 1 Africa
LiberyaFox Sports 1 Africa
LihtenştaynDAZN Europe
LüksemburgDAZN Europe
MakedonyaSportKlub 1 Serbia
MadagaskarFox Sports 1 Africa
MalaviFox Sports 1 Africa
MaliFox Sports 1 Africa, A+ Sport
MoritanyaA+ Sport
MauritiusFox Sports 1 Africa
KaradağSportKlub 1 Serbia
MozambikFox Sports 1 Africa
NamibyaFox Sports 1 Africa
NijerFox Sports 1 Africa, A+ Sport
NijeryaFox Sports 1 Africa, A+ Sport
RuandaA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
Sao Tome And PrincipeFox Sports 1 Africa
SenegalFox Sports 1 Africa, A+ Sport
SırbistanSportKlub 1 Serbia
SeyşellerFox Sports 1 Africa
Sierra LeoneA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
SlovenyaSportKlub 5 Slovenia
Güney AfrikaFox Sports 1 Africa
Güney SudanFox Sports 1 Africa
SvazilandFox Sports 1 Africa
İsviçreDAZN Europe
TanzanyaFox Sports 1 Africa
TogoA+ Sport , Fox Sports 1 Africa

FRANSIZLAR’A MAÇI ABİDAL YORUMLAYACAK

Süper Lig'de ilk kez bir maç dünya çapında bu kadar fazla bir izleyici kitlesine ulaşacak. Televizyon ekranlarından maçı seyredecek insan sayısı belki de milyarları bulacak. Ayrıca beIN Sports France da dev derbiyi yerinde takip edecek. Barcelona ve Fransa Milli Takımı'nın unutulmaz savunma oyuncularından Eric Abidal, Fransız kanalı için maçı Ülker Stadı'ndan anı anına yorumlayacak.

Etiketler
Fenerbahçe galatasaray süper lig yabancı kanallar
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