Everton’ı Cenk Tosun taşıdı

Everton'ın deplasmanda Stoke City'yi mağlup ettiği maçta Cenk Tosun yıldızlaştı. Cenk Tosun attığı iki golle takımını galibiyete taşıyan isim oldu.

SKOR DIŞ HABER – İngiltere Premier Lig’in 30. haftasında Everton, deplasmanda Stoke City’yi 2-1 mağlup etti. 30. dakikada 10 kişi kalan rakibi karşısında oldukça zorlanan Everton’da Cenk Tosun, takımının iki golüne imza atarak yıldızlaştı.

Cenk Tosun Premier Lig’e ısınmaya başladı. Stoke City deplasmanında attığı iki gol dışında sergilediği performans da dikkat çeken Cenk Tosun, Everton’ın ligde üst üste ikinci galibiyetini almasına büyük katkı yaptı. Cenk Tosun, 69. dakikada Everton’ı öne geçiren golü kaydetti. Savunmanın uzaklaştıramadığı karambolde sol ayağı ile sert bir vuruş yapan Cenk Tosun, topu ağlara bıraktı. Ancak Stoke City, 77. dakikada Maxim Choupo-Moting ile eşitliği sağladı. 10 kişi kalan rakibi karşısında bir türlü istediği pozisyonları bulamayan Everton’da sahneye yine Cenk Tosun çıktı. Sağ kanattan yapılan ortaya uçarak kafa vuran Milli futbolcu, hem takımının hem de kendisinin ikinci golünü attı.

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Cenk Tosun böylece Premier Lig’deki gol sayısını 4’e yükseltti. Golcü futbolcu bu gollerin tümünü son 3 maçında kaydetti. Bu sonuçla birlikte Everton puanını 40 yaparken, Stoke City 27 puanda kaldı.