Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Kupası finalinin oynanacağı şehri açıkladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Diyarbakır'a geçmişte çok yanlış yapıldı. Terör örgütlerinin cirit attığı bir kent haline geldi." derken Türkiye Kupası finalinin mayısta Diyarbakır'da oynanacağını söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır AK Parti İl Kongresi’nde yaptığı konuşma sırasında Ziraat Türkiye Kupası finalinin oynanacağı şehri açıkladı.
Mayıs ayında yapılacak Türkiye Kupası finali hakkında konuşan Erdoğan, “İnşallah burada şampiyonluk maçı oynanacak. Son hazırlıklar süratle bitirilecek. Türkiye Kupası’nın 9 Mayıs 2018 tarihindeki final karşılaşması inşallah Diyarbakır’da bu stadımızda yapılacak” dedi.
İşte Erdoğan’ın o konuşması;
Son güncelleme: 17:57 | 17.03.2018