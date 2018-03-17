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Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Kupası finalinin oynanacağı şehri açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Diyarbakır'a geçmişte çok yanlış yapıldı. Terör örgütlerinin cirit attığı bir kent haline geldi." derken Türkiye Kupası finalinin mayısta Diyarbakır'da oynanacağını söyledi.
17:1917 Mart 2018
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Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Kupası finalinin oynanacağı şehri açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır AK Parti İl Kongresi’nde yaptığı konuşma sırasında Ziraat Türkiye Kupası finalinin oynanacağı şehri açıkladı.

Mayıs ayında yapılacak Türkiye Kupası finali hakkında konuşan Erdoğan, “İnşallah burada şampiyonluk maçı oynanacak. Son hazırlıklar süratle bitirilecek. Türkiye Kupası’nın 9 Mayıs 2018 tarihindeki final karşılaşması inşallah Diyarbakır’da bu stadımızda yapılacak” dedi.

İşte Erdoğan’ın o konuşması;

 

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Etiketler
diyarbakır Recep Tayyip Erdoğan türkiye kupası
Son güncelleme: 17:57 | 17.03.2018
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