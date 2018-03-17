CANLI YAYIN: Stoke City Everton canlı yayın! Everton maçını canlı izle!
Geçtiğimiz hafta Everton formasıyla golünü atarak galibiyette pay sahibi olanCenk Tosun, Premier Lig'te Stoke City maçı için sahaya çıkıyor. Stoke City Everton maçını haberimizin içerisinde canlı izle linki aracılığıyla izleyebilirsiniz. Everton Stoke City maçı hangi kanalda merak eden futbol severler için canlı izle yayın linki haberimiz içerisinde...
Premier Lig 31. hafta maçında Everton Stoke City’e konuk oluyor. Geçtiğimiz hafta Cenk Tosun, Brighton’a golünü atmış . Bu hafta Brighton'a karşı Everton’un sahadan 2-0 galip ayrılmasında önemli rol oynamıştı. Sezon büyük umutlarla başlayıp, hayal kırıklılığı yaşayan Everton'da puan kaybedilmesi halinde teknik direktör Sam Allardyce'in koltuğu sallantıya girecek. Futbol severlerin izlemek istediği mücadele için Stoke City Everton maçı canlı yayın linki haberimizin içerisinde yer alıyor. Peki, canlı yayın ekrana gelen Everton Stoke City hangi kanalda canlı yayınlanacak, Everton'da Cenk Tosun ilk 11 başlayacak mı? İşte, Stoke City Everton canlı izleyebileceğiniz canlı yayın linki ve karşılaşma hakkında merak edilenler…