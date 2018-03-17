CANLI YAYIN: Stoke City Everton canlı yayın! Everton maçını canlı izle!

Geçtiğimiz hafta Everton formasıyla golünü atarak galibiyette pay sahibi olanCenk Tosun, Premier Lig'te Stoke City maçı için sahaya çıkıyor. Stoke City Everton maçını haberimizin içerisinde canlı izle linki aracılığıyla izleyebilirsiniz. Everton Stoke City maçı hangi kanalda merak eden futbol severler için canlı izle yayın linki haberimiz içerisinde...

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