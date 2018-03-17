CANLI YAYIN: Fenerbahçe Galatasaray maçı canlı izle! İşte maçı yayınlayan yabancı kanallar
Dev mücadeleyi izlemek isteyen taraftarlar ‘Fenerbahçe Galatasaray maçı canlı izle’ aramaları yaparak Google üzerinden maçın canlı yayınına ulaşmak istiyor. Haberimizden Bein Sports canlı yayın izleme linkine ve Fenerbahçe Galatasaray canlı yayınına ulaşabilirsiniz. 84 ülkede canlı yayınlanacak Fenerbahçe Galatasaray maçını şifresiz canlı yayınlayan yabancı kanalların listesi haberimizin içerisinde yer alıyor. Zorlu mücadeleyi kaçırmak istemeyen taraftarlar Fenerbahçe Galatasaray maçı saat kaçta başlayacağını ve internetten nasıl canlı olarak izlenebileceğini araştırıyor. İşte Süper Lig maçını şifresiz izleme yolu ve Fener GS maçı maçı canlı yayını… Aşağıdaki linkten maçın canlı yayınına ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE GALATASARAY CANLI İZLE
FENERBAHÇE GALATASARAY İLK 11
Fenerbahçe: Volkan, Şener, Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef de Souza, Dirar, Mehmet Ekici, Giuliano, Soldado
Galatasaray: Muslera, Linnes, Maicon, Serdar, Nagatomo, Fernando, Selçuk, Rodrigues, Feghouli, Belhanda, Gomis
Sahadayız! #SaldırFener pic.twitter.com/442yzYQxix
— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 17 Mart 2018
FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Tüm futbol severlerin sabırsızlıkla beklediği FB GS maçı bugün oynanacak. Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy’de Galatasaray’ı ağırlayacak. 17 Mart Cumartesi günü saat 19.00’da oynanacak olan mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek.
Başkanımız ve yönetim kurulumuz takımımızı desteklemek için Kadıköy’de… #FBvGS pic.twitter.com/WjIypzWVOw
— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 17 Mart 2018
FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇINI CANLI YAYINLAYACAK YABANCI KANALLAR
|Angola
|Fox Sports 1 Africa
|Avustralya
|beIN Sports Connect Australia
|Avusturya
|DAZN Europe
|Benin
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Bosna Hersek
|SportKlub 1 Serbia
|Botsvana
|Fox Sports 1 Africa
|Burkina Faso
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Burundi
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Kamerun
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Kanada
|beIN SPORTS CONNECT Canada
|Cape Verde
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Orta Afrika Cumhuriyeti
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Çad
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Comoros
|Fox Sports 1 Africa
|Kongo
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Demokratik Kongo
|Fox Sports 1 Africa
|Cote D'Ivoire
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Hırvatistan
|Sportklub 1 Croatia
|Djibouti
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Ekvator Ginesi
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Eritrea
|Fox Sports 1 Africa
|Ethiyopya
|Fox Sports 1 Africa
|Fransa
|beIN Sports MAX 6
|Gabon
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Gambiya
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Almanya
|DAZN Europe
|Gana
|A+ Sport
|Gine
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Guinea-Bissau
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Hong Kong
|beIN Sports 1 Hong Kong
|Kenya
|Fox Sports 1 Africa
|Lesotho
|Fox Sports 1 Africa
|Liberya
|Fox Sports 1 Africa
|Lihtenştayn
|DAZN Europe
|Lüksemburg
|DAZN Europe
|Makedonya
|SportKlub 1 Serbia
|Madagaskar
|Fox Sports 1 Africa
|Malavi
|Fox Sports 1 Africa
|Mali
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Moritanya
|A+ Sport
|Mauritius
|Fox Sports 1 Africa
|Karadağ
|SportKlub 1 Serbia
|Mozambik
|Fox Sports 1 Africa
|Namibya
|Fox Sports 1 Africa
|Nijer
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Nijerya
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Ruanda
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Sao Tome And Principe
|Fox Sports 1 Africa
|Senegal
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Sırbistan
|SportKlub 1 Serbia
|Seyşeller
|Fox Sports 1 Africa
|Sierra Leone
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Slovenya
|SportKlub 5 Slovenia
|Güney Afrika
|Fox Sports 1 Africa
|Güney Sudan
|Fox Sports 1 Africa
|Svaziland
|Fox Sports 1 Africa
|İsviçre
|DAZN Europe
|Tanzanya
|Fox Sports 1 Africa
|Togo
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa