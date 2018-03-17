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CANLI YAYIN: Fenerbahçe Galatasaray maçı canlı izle! İşte maçı yayınlayan yabancı kanallar

Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Fenerbahçe Galatasaray karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi kanalda diye merak eden taraftarlar için, Bein Sports canlı izle linkini haberimiz içerisinde bulabilirsiniz. İşte dev derbiyi canlı izlemek isteyen futbol severler için FB GS canlı izle linki ve mücadelenin detayları...
18:0917 Mart 2018
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CANLI YAYIN: Fenerbahçe Galatasaray maçı canlı izle! İşte maçı yayınlayan yabancı kanallar

Dev mücadeleyi izlemek isteyen taraftarlar ‘Fenerbahçe Galatasaray maçı canlı izle’ aramaları yaparak Google üzerinden maçın canlı yayınına ulaşmak istiyor. Haberimizden Bein Sports canlı yayın izleme linkine ve Fenerbahçe Galatasaray canlı yayınına ulaşabilirsiniz. 84 ülkede canlı yayınlanacak Fenerbahçe Galatasaray maçını şifresiz canlı yayınlayan yabancı kanalların listesi haberimizin içerisinde yer alıyor. Zorlu mücadeleyi kaçırmak istemeyen taraftarlar Fenerbahçe Galatasaray maçı saat kaçta başlayacağını ve internetten nasıl canlı olarak izlenebileceğini araştırıyor. İşte Süper Lig maçını şifresiz izleme yolu ve Fener GS maçı maçı canlı yayını… Aşağıdaki linkten maçın canlı yayınına ulaşabilirsiniz.

FENERBAHÇE GALATASARAY CANLI İZLE

FENERBAHÇE GALATASARAY İLK 11

Fenerbahçe: Volkan, Şener, Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef de Souza, Dirar, Mehmet Ekici, Giuliano, Soldado

Galatasaray: Muslera, Linnes, Maicon, Serdar, Nagatomo, Fernando, Selçuk, Rodrigues, Feghouli, Belhanda, Gomis

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Tüm futbol severlerin sabırsızlıkla beklediği FB GS maçı bugün oynanacak. Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy’de Galatasaray’ı ağırlayacak. 17 Mart Cumartesi günü saat 19.00’da oynanacak olan mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇINI CANLI YAYINLAYACAK YABANCI KANALLAR

AngolaFox Sports 1 Africa
AvustralyabeIN Sports Connect Australia
AvusturyaDAZN Europe
BeninA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
Bosna HersekSportKlub 1 Serbia
BotsvanaFox Sports 1 Africa
Burkina FasoA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
BurundiFox Sports 1 Africa, A+ Sport
KamerunFox Sports 1 Africa, A+ Sport
KanadabeIN SPORTS CONNECT Canada
Cape VerdeFox Sports 1 Africa, A+ Sport
Orta Afrika CumhuriyetiFox Sports 1 Africa, A+ Sport
ÇadFox Sports 1 Africa, A+ Sport
ComorosFox Sports 1 Africa
KongoFox Sports 1 Africa, A+ Sport
Demokratik KongoFox Sports 1 Africa
Cote D'IvoireA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
HırvatistanSportklub 1 Croatia
DjiboutiA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
Ekvator GinesiFox Sports 1 Africa, A+ Sport
EritreaFox Sports 1 Africa
EthiyopyaFox Sports 1 Africa
FransabeIN Sports MAX 6
GabonFox Sports 1 Africa, A+ Sport
GambiyaA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
AlmanyaDAZN Europe
GanaA+ Sport
GineA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
Guinea-BissauA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
Hong KongbeIN Sports 1 Hong Kong
KenyaFox Sports 1 Africa
LesothoFox Sports 1 Africa
LiberyaFox Sports 1 Africa
LihtenştaynDAZN Europe
LüksemburgDAZN Europe
MakedonyaSportKlub 1 Serbia
MadagaskarFox Sports 1 Africa
MalaviFox Sports 1 Africa
MaliFox Sports 1 Africa, A+ Sport
MoritanyaA+ Sport
MauritiusFox Sports 1 Africa
KaradağSportKlub 1 Serbia
MozambikFox Sports 1 Africa
NamibyaFox Sports 1 Africa
NijerFox Sports 1 Africa, A+ Sport
NijeryaFox Sports 1 Africa, A+ Sport
RuandaA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
Sao Tome And PrincipeFox Sports 1 Africa
SenegalFox Sports 1 Africa, A+ Sport
SırbistanSportKlub 1 Serbia
SeyşellerFox Sports 1 Africa
Sierra LeoneA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
SlovenyaSportKlub 5 Slovenia
Güney AfrikaFox Sports 1 Africa
Güney SudanFox Sports 1 Africa
SvazilandFox Sports 1 Africa
İsviçreDAZN Europe
TanzanyaFox Sports 1 Africa
TogoA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
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Son güncelleme: 18:55 | 17.03.2018
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