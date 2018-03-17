MAÇ SONUCU | Bursaspor Demir Grup Sivasspor: 1-0 | Spor Toto Süper Lig 26. Hafta

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Bursaspor, Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. Yeşil-beyazlılar sahadan Stancu'unn 83'te attığı golle 1-0 galip ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Bursaspor, Demir Grup Sivasspor’u konuk etti. İyi başladığı ligde zor günler geçiren ve tehlike hattına yaklaşan Bursaspor, ligin güçlü ekiplerinden Sivasspor’u 1-0’la geçti ve kritik bir üç puan kazandı. Bursaspor, 83’te Bogdan Stancu’nun golüyle galip geldi ve evinde üst üste ikinci kez kazandı. Sivasspor 38 puanda kalırken Bursaspor puanını 33’e yükseltti ve rahat bir nefes aldı. Gençlerbirliği son anda kurtardı! | Gençlerbirliği 1-1 Akhisarspor Spor Toto Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği kendi evinde Akhisarspor'la 1-1 berabere kaldı. Ege temsilcisi üstün götürdüğü maçın 90+3. dakikasında kaleci Lukac'ın büyük hatası sonucu galibiyeti kaçırdı. İlgili Haberi Oku

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Hüseyin Göçek, Erdem Bayık, Cundaş Elbil

Bursaspor: Harun Tekin, Barış Yardımcı (Ertuğrul Ersoy dk. 85), William Ekong, Titi, Aziz Behich, Mikel Agu, John Bostock, Jires Kembo, Pablo Batalla (Furkan Soylap dk. 76), Georghe Grozav (Yusuf Erdoğan dk. 46), Bogdan Stancu

Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Hakan Bilgiç, Mattias Bjarsmyr, John Boye, Ziya Erdal (Paul Papp dk. 22), Henri Saivet, Delvin N'Dinga, Emre Kılınç, Hakan Arslan, Robinho (Thievy Bifouma dk. 74), Arouna Kone (Muhammet Demir dk. 62)

Gol: Bogdan Stancu (dk. 84) (Bursaspor)

Sarı Kartlar: Barış Yardımcı, John Bostock, Furkan Soyalp (Bursaspor), Ziya Erdal, Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor)