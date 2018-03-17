Bafetimbi Gomis: “Fırsatlar yakaladık ama Tanrı gol atmamızı istemedi”

Galatasaray'ın golcüsü Bafetimbi Gomis, 0-0 berabere kaldıkları Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Spor Toto Süper Lig’in 26’ncı haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Galatasaray’ın gol kralı Bafetimbi Gomis, “Bugün fırsatlar yakaladık ama Tanrı gol atmamızı istemedi” dedi.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına konuşan Gomis, “Ne yazık ki bu maçta da kendi evimizdeki derbide de gol atılmadı. Taraftarımıza da gollü maç izletmek isterdik ama olmadı. Kendi açımızdan ilerleme kaydettiğimizi söyleyebiliriz. Daha iyi sonuçlar alan bir Galatasaray görüyoruz. Bugün fırsatlar yakaladık ama Tanrı gol atmamızı istemedi. İyi bir maç oldu; keşke golleri de atabilseydik. Bundan sonra 8 final maçımız var. Puanları alıp şampiyonluğa yürümek istiyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Gomis ayrıca, “Türkiye’de ilk imzayı attığımda gol için değil şampiyonluk yaşamak için geldiğimi söylemiştim. Elbette bugün gol atıp taraftarı sevindirmek isterdim. Maicon ve Tolga da atabilirdi ama şans bizim yanımızda değildi. Galatasaray’ın 4 yıldızı varsa bu takım oyunundan dolayı var… Geleceğe bakınca; Galatasaray Müzesi’ne gittiğimde en çok gol atan oyuncular arasında değil şampiyon olan takımın fotoğrafında yer almak isterim” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrasında arbede Fenerbahçe'nin sahasında Galatasaray ile 0-0 berabere kalmasının ardından bir grup sarı-lacivertli taraftar, Ülker Stadı'nın önünde Aziz Yıldırım'ı istifaya davet ederken, Ali Koç lehinde de tezahüratlarda bulundu. Protestolar esnasında sarı-lacivertli taraftarlar arasında arbede yaşandı. İlgili Haberi Oku