Ayhan Akman’dan derbi itirafı! ‘İlk yarıdaki derbide…’

Galatasaray'ın efsane ismi Ayhan Akman, Spor Toto Süper Ligi 26. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Akman'la yaptığımız röportajda Fatih Terim'den Igor Tudor'a kadar bir çok önemli konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Spor Toto Süper Lig’de sonucu merakla beklenen dev derbi karşılaşması öncesi eski futbolcu ve antrenör Ayhan Akman ile derbiye dair güzel bir röportaj gerçekleştirdik.

Galatasaray’ın efsane isimlerinden biri olan Ayhan Akman Ayhan Akman, Fenerbahçe’nin bu sezon ki Kadıköy’de oynanacak olan derbide daha stresli olduğunu ve Galatasaray’ın Fenerbahçe’yi deplasmanda yenmeye yakın olduğunu söyledi.

İşte Ayhan Akman ile gerçekleştirdiğimiz keyifli röportaj…

Fenerbahçe – Galatasaray derbisi sizce ne olur?

AYHAN AKMAN – Ben gollü bir maç olmasını bekliyorum açıkcası. Şöyle gollü bir maç bekliyorum tabi Fenerbahçe aslında çok ofansif oynayan bir takım değil, maçları çokta gollü geçmiyor aslında ama bu maçta biraz daha puana ihtiyaçları olduğu için ve herhangi bir puan kaybında şampiyonluk yarışından uzaklaşacaklarını düşünüyordu, o yüzden biraz daha ofansif oynamaya çalışacaklarını düşünüyorum. Bu durumda Galatasaray’ın daha çok sevdiği bir yapı, yani karşında oynamaya çalışan bir takım görürse Galatasaray o yüzden muhtemelen gollü bir maç bizi bekliyor diye düşünüyorum. Maç nasıl olur Fenerbahçe genelde topu hep rakibine vermeye ve karşılamaya çalışan bir takım ama biraz seyircinin ve maçın Kadıköy’de olması münasebediyle biraz daha ofansif oynayacaklar o yüzden güzel bir karşılaşma olacak ve mutlakta kazanmaları gerekiyor. Fenerbahçe adına hani Galatasaray’ın bir beraberlikle bile dönmesi Galatasaray adına çok sorun yaratacağını düşünmüyorum ama Galatasaray’da mutlaka kazanmak için oynayacaklardır. Uzun yıllardır da orada galip gelememe söz konusu, o yüzden çok güzel bir maç bizi bekliyor. Maçın favorisi tabi ki Galatasaray ama bu derbi maçlarında favoriler çok önemlı değil. O gün ki şartlarda oyuncuların performansı, kişisel performanslar, hakem faktörü gibi faktörler devreye girebilir o yüzden sonucuda çok ihtimalli gözükmüyor. Bilebilirmiyiz ama çok gollü bir maç bizi bekliyor ben sonucunda da beraberliğin ağırlıklı olacağını ama kazanan olacaksa da Galatasaray’ın kazanacağını düşünüyorum.

Ligin ilk yarısındaki mücadelece siz teknik ekipte yer alıyordunuz o gün ki ve bugün ki atmosferi değerlendirirmisiniz?

AYHAN AKMAN– Tabi ki de çok önceden bahsediyoruz, ligde yanılmıyorsam 7. veya 8. haftada oynadığımız maçtı. O gün itibari ile belki 11 puana çıkabilecek bir maçtan söz ediyoruz. Şu an makas dahada daralıyor, biraz daha stresin yoğunlaştığı haftalara giriliyor o yüzden iki maçı karşılaştırmak şartları ve zamanı gereği çok doğru değil ama o gün itibariyle Galatasaray’ı hiç stres yapmayacağımız bir maçtı ama biraz daha tabi ki maça çıkıldığında biraz daha defansif ağırlıklı çıkıldığını düşünüyorum orada biraz daha ofansif oynayabilirdik belki, Fenerbahçe’ye o gün itibari ile puan adına çok zarar verilen bir maç olabilirdi ama beraberlikle biten bir maç oldu. Bu maç tabi ki çok farklı hem konum, hem zaman, anlamında bu yüzden mutlaka takımlar biraz daha ofansif çıkacaklar biraz daha stresi yoğun bir maç olacak. Fenerbahçe açısından belki dediğim gibi kopuş maçı da olabilir o yüzden güzel bir maç bizi bekliyor.

Kadıköy’deki derbilerde uzun süredir Fenerbahçe’nin üstünlüğü var. Bu durum Galatasaraylı futbolcularımı yoksa Fenerbahçeli futbolcularımı daha fazla strese sokar?

AYHAN AKMAN – Öncelikle şunu söyleyeyim tabi ki Fenerbahçe geriden takip ediyor su an ve mutlak puana ihtiyacı var, 3 puana ihtiyacı var ki yukarı asılabilsin ve daha umutla bakabilsin ileriye o yüzden oyuncular tabi ki doğal olarak daha yoğun bir stresle çıkacaklar. Çünkü herhangi bir puan kaybında ciddi anlamda bir yara alacak Fenerbahçe, o yüzden baskının biraz daha yoğun olduğu taraf Fenerbahçe tarafı, dediğin gibi uzun yıllar Galatasaray’ın Kadıköy’de kazanamaması oyuncular üzerinde etkili olabilir mi, oynadığım dönemde de herhangi bir maça çıkar gibi hazırlanıyordum, herhangi bir şekilde taraftarın baskısı yani Kadıköy baskısı ben ona katılmıyorum. Çünkü Galatasaray Fenerbahçe seviyesindeki oyuncuların böyle mazeretlere sığınmaması gerekiyor. Çünkü her hafta yoğun maçlara çıkıyorsunuz ve her maçın önemi ortada. Şampiyonluk yolunda gidiyorsunuz çünkü. Ben o yüzden o baskı durumuna katılmıyorum ve dediğim gibi Galatasaray’da bu derbiyi oynamamış oyuncular çoğunlukta belki bu bir dezavantaj olabilir, hani derbilerin havasını çok iyi bilmeyen oyuncular olabilir ama hani yoğunluk baskı stres Galatasaraylı oyuncuların üzerinde olacağını düşünmüyorum.

Maçta sizce Galatasaray ve Fenerbahçe’de kilit isimler kimler olur?

AYHAN AKMAN – Kalecilerin performansı çok önemli Galatasaray’da Gomis’in performansı önemli, defans oyuncuları aslında hiçbirini ayırt edemem ilk on bir ve sonradan giren üç oyuncununda orada yüzde yüzünü oynamalı. Kişisel performanslarda belirleyici oluyor bu tip maçlarda. Belki yapılan hatalar, kırmızı kartlar olabilir. Maçın hem skorunu hem gidişatını değiştirebilir. Hakem performansı olabilir, mutlaka iyi yönetmesi ve adaletli yönetmesi gerekiyor, hata yapmaması gerekiyor. O yüzden böyle şeyler çok önemli.

Sizin Futbolculuk kariyerinizde en iyi ve en kötü oynadığını derbi maçı hangisiydi?

AYHAN AKMAN – İnanın çok hatırlamıyorum her maça 3 almak için çıktığımız için her maç çok önemliydi. Tabi ki derbilere hazırlanış yoğun baskı oluşuyor. Medya, taraftar, herkes konuşuyor tabi hazırlanıyorsunuz ama ben hiç bir maçı birbirinden ayırt etmeden hazırlanıyordum ve oynuyordum en doğrusu da budur, her maç çünkü 3 puan. Yani bir maçta kazandığında 6 puan yazılmıyor ya da kaybettiğinde başka bir şey olmuyor öyle hazırlanıyordum maçlara.

Hiç unutamadığınız bir derbi anısı var mı?

AYHAN AKMAN – Evet var 5-1’lik Türkiye Kupası maçında Fenerbahçe’ye karşı bir sene önce çok kötü bir sonuç elde etmiştik o yüzden bir sene sonra Türkiye Kupası Finalinde Fenerbahçe’ye karşı çıktığımız o maç bizim açımızdan son derece önemliydi. Rahmetli başkanımızda o maçtan önce gelip toplantı yapmıştı ve bu maçı mutlaka kazanmamaızı hakkını da o şekilde bize helal edeceğini söylemişti. Son derece baskılı maça çıktık o yüzden o maçın stresi çoktu ve o büyük hezimet skorunu da affetirebileceğimiz bir skorla çıktık o maçtan.

Fenerbahçe derbilerinde sizi en çok zorlayan futbolcu kim oldu?

AYHAN AKMAN – Zor bir soru, ya ben öyle her maçı aynı hazırlandığım için özel olarak o oyuncu var şu oyuncu var demezdim ama tabi ki Fenerbahçe’ye karşı oynadığınızda hep iyi oyunculara karşı oynuyorsun hem fiziksel hem teknik kapasite açısından o yüzden kim diyebilirim Appiah iyi futbolcuydu.

Siz hem Beşiktaş ile hem de Galatasaray ile derbilere çıktınız hangi maçların atmosferi daha fazlaydı?

AYHAN AKMAN – O biraz algı tabi ki taraftarın, medyanın bakış açısı. Her zaman Fenerbahçe Galatasaray maçı daha büyük atmosferde oynanıyor, o maçlar daha bir başka oluyor.

Futbolcu olarak mı yoksa kenarda antrenör olarak mı derbide olmak daha rahat?

AYHAN AKMAN – Daha rahat olan bence sahanın içinde oluşunuz. Yani en azından orada bazı şeylere müdahale etmeniz daha da rahat oluyor. Oyuncu olduğunuz için maçın içindesiniz ter akıtıyorsunuz hamle yapabiliyorsunuz, ama maçın kenarında içeri atlamak istiyorsunuz bazı şeyleri değiştirmek adına o biraz daha zor. Hocalık daha zor oluyor.

Tudor dönemindeki derbi çok konuşuldu gerek taktik gerek oyun açısından o konu ile ilgili görüşlerinizi alabilirmiyiz?

AYHAN AKMAN – Ya şimdi tabi ki sonuçta birinci hoca Tudor’du bizde ona elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştık çalıştığımız dönem itibari ile, tabi ki bazı şeylerin önüne geçebilirsiniz bazılarının geçemezsiniz sonuçta yardımcı hocasınız belirli bir göreviniz limitiniz sınırlarınız var. Bütün her seyi her futbol adamının teknik adamın bir görüşü vardır. Hem ilk 11 üzerinde hem oyuncular üzerinde hem teknik olarak oynatacağınız başka fikirleri vardır. Biz dönem dönem o tartışmaları yaşadık hoca ile beraber tabi anlaştığımız anlaşamadığımız konular oldu ama sonuçta biz bir ekiptik ve o başımızda olan hocaydı ve karar verecek olanda hocaydı. Tabi ki eleştiriler oldu Ayhan hiç karışmıyor mu diye tabi ki karışıyorduk ama takımın hocası vardı oda kendi doğrularını ortaya koymaya çalışıyordu. O yüzden geri dönüp baktığımızda ben bunları uyardım uyarmadım konusu bana saçma geliyor doğal olarak dediğim gibi her şey konuşuldu edildi. Zaman zaman aynı fıkırlerle çıkıldı zaman zamanda hoca kendı kararlarını uyguladı o yüzden dışardan bakıldığı gibi değil. Yani biz işin içinde olduğumuz için bunları ayırt edebiliyor, futbol adamlarıda herkesin bir limiti sınırı var, belirli yerlere kadar karışabiliyorsunuz.

İki teknik adamdan da herhangi bir sürpriz kadro bekliyormusunuz?

AYHAN AKMAN – Galatasaray’da Fernando’nun eksikliği uzun zaman sakat oluşu ve şu an formda olmayışı doğal olarak yeni geldi onun eksikliği çok önemli. Mariano cezalı o da çok önemli eksiklik, devre arası N’Diaye’nin ayrılması Galatasaray’ın eksikliği oldu ama bu dönemin iyi geçildiğini düşünüyorum hem oyun hem puan olarak Fenerbahçe tabi biraz daha Galatasaray’a oranla daha yıpranarak gidiyor iniş çıkıçları daha fazla ama sonuçta Fenerbahçe’de o seviyede kalabildi ve içeride oynayacaklar. Mutlaka kazanmak isteyecekler maçı galip gelirlerse Şampiyonluk mücadelesine asılacaklar o yüzden hakikaten çok zor bir maç.

N’Diaye’nin transferi çok yazıldı çizildi siz bu durum ile ilgili ne söyleceksiniz?

AYHAN AKMAN – Ben işin içinde olduğum için N’Diaye’nin Premier Lig’te oynama hevesini çok iyi biliyorum. Osmanlıspor’dan beri zaten bir şekilde İngiltere’ye gitme hevesi vardı. O yüzden mutlaka karşılıklıdır ,hem futbolcu hem kulüp isterse gerçekleşir sonuçta kontratlı oyuncu mutlaka iki tarafta onaylamıştır hem Galatasaray hem N’Diaye ama doğru mudur yanlış mıdır konusuna gelince N’Diaye’ye verilen rakam ortada o yüzden şartlar Galatasaray’ın şartlarına uygunsa bence yapılan doğruydu, onun yerine oyuncu konulabilirmiydi belki orada bir hata ya da eksiklik olmuş olabilir, oyuncular sonuçta gelir performans gösterir ve iyi teklif gelirse transfer doğrudur.

Siz görevdeyken transfer zamanında fikir alışverşinde bulunuyormuydunuz? İstemediğiniz bir isim oldumu?

AYHAN AKMAN – Şimdi geçen sene sezon bittikten sonra tabi ki hem yönetimimiz hem scout ekibimiz hem teknik ekip bir araya gelindi ve sezon başında planlama yapıldı tabi ki biliyorsunuz çok büyük bir değişim oldu Galatasaray’da yaklaşık 8-9 tane oyuncu transfer edildi bunları da son derece titiz araştımalarla yapıldı. Bütün oyuncular araştırıldı, değerlendirildi o yüzden aşağı yukarı bütün oyuncular teknik ekibin onayıyla hem scout ekibinin çalışmasıyla hem de yönetimin ortaklaşa bir ekip çalışmasıyla oldu.O yüzden bu karar mekanizmasının içinde bende vardım o yüzden bir çok oyuncu bizim ortaklaşa çalıştığımız oyuncu gurubuydu bu sezon itibariyle o yüzden sezon başında yapılan planlama ve şu ana gelen başarıda bunun başarılı bir planlama olduğunu gösteriyor

Sizin bundan sonraki planmlarınız nedir?

AYHAN AKMAN – Şu an zaten 2-3 ay kaldı sezon bitimine şu an bakıyoruz dinleniyoruz sezon bitiminde de hem benim projelerime uygun hem de rakip takımların projelerine uygun teklif gelirse oturup bakıp değerlendireceğiz.

Teknik direktörlük mü yoksa antrenörlük mü?

AYHAN AKMAN – Teknik direktörlük istiyorum şu an öyle bir teklif gelirse değerlendireceğim şu an güzel bir plan proje ile önümüze bakacağız.

Fatih Terim göreve geldiğinde size bir teklif geldimi devam etmeniz için? Sizde bir kırgınlık oldumu?

AYHAN AKMAN – Hayır Fatih Terim’den teklif gelmedi, hoca kendi ekibiyle geldi. Kırgınlık tabi ki olmaz hocamız oyunculuk dönemimizde de hocalığımızı yaptı o yüzden sonuçta öyle bir tercihti bu saygı duyuyoruz.

Fenerbahçe’den teklif gelse cevabınız ne olur?

AYHAN AKMAN – Zor bir soru gerçekten Fenerbahçe’den öyle bir teklıf gelmez öyle teklif olmaz olsa da biz kabul etmeyiz. Yani öyle bir teklif olmaz olmayacak bir şey için konuşmayıda mantıklı bulmuyorum.

Son olarak skor tahmini ve şampiyon kim olur?