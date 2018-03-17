6660’ıncı gün

Bu akşam Kadıköy'de Fenerbahçe, Galatasaray'ı konuk ediyor. Her derbi maçı özeldir. Ancak bu akşam oynanacak maçın iki taraf için de anlamı çok daha farklı. Çünkü ortada 19 yıllık bir ‘hesap' var. Bir tarafta 19 yıllık hasrete son vermek isteyen Galatasaray diğer tarafta ise ‘seriyi' sürdürmek isteyen Fenerbahçe var.

Fazla yorum yapmadan istatistikleri verelim. İşte rakamlarla bugünkü maçın önemi:

Galatasaray'ın bu sezonki kadrosunda daha önce Kadıköy'de Fenerbahçe galibiyeti gören futbolcu bulunmuyor. Teknik heyetten ise ancak bazıları 1999'daki son galibiyete tanık oldu.

Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda bundan tam 6660 gün önce. 22 Aralık 1999 tarihinde Galatasaray'ın 2-1 kazandığı maçta takımın başında bugün olduğu gibi Fatih Terim bulunuyordu.

Terim'in bugünkü yardımcıları Hasan Şaş, Ümit Davala ve Claudio Andre Taffarel, o sezonki kadroda yer alıyordu. Ancak sadece Hasan Şaş o maçta ilk on birde görev yaptı. Şaş, Kadıköy'deki son galibiyetin alındığı maçta forma giymiş ve 1 de gol atmıştı. Taffarel ve Ümit Davala ise o maçın kadrosunda yoktu.

Hakem Muhittin Boşat'ın yönettiği karşılaşmada Galatasaray'ın kadrosu şu şekildeydi; Mehmet Bölükbaşı, Fatih Akyel, Capone, Popescu, Emre Belözoğlu, Ergün Penbe, Okan Buruk, Suat Kaya, Hakan Şükür, Hasan Şaş ve Dos Santos Marcio.

Yedekler ise şu isimlerdi; Kerem İnan, Mehmet Yozgatlı, Bülent Korkmaz, Arif Erdem, Saffet Akyüz, Ahmet Yıldırım, Tugay Kerimoğlu.

İnanın Fenerlisi, Cimbomlusu bir çok taraftar için bu 19 yıllık ‘mevzu' şampiyonluktan bile daha kıymetli. Bakalım, 6660 günlük hesaplaşma nasıl sona erecek?