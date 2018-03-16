UEFA Avrupa Ligi maç özetleri izle: Hangi takımlar çeyrek finale kaldı? İşte nefes mücadelelerini özeti…
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu tamamlandı ve çeyrek finale kalan takımlar belli oldu. Atletico Madrid şov yaparak çeyrek finale kalırken Dortmund ise Avrupa Ligi'ne veda etti. Arsenal Milan maçı nefes kesti, taraftarlar maç özetini izlemek için sabırsızlanıyor. İşte UEFA Avrupa Ligi maç özetleri, gecenin sonuçları ve çeyrek finale kalan takımlar...
UEFA Avrupa Ligi’nde rövanş maçları tamamlandı. Çeyrek finale kanal takımlar belli oldu. UEFA Avrupa Ligi maç özetlerini izlemek isteyen futbolseverler ise aramalara başladı. Haberimizdeki linkten Avrupa Ligi maç özetlerini izleyebilirsiniz. İşte gecenin sonuçları…
GECENİN SONUÇLARI
Lokomotiv Moskova 1-5 Atletico Madrid (0-3)
Athletic Bilbao 1-2 Marsilya (1-3)
Dinamo Kiev 0-2 Lazio (2-2)
Viktoria Plzen 2-1 Sporting Lizbon (0-2)
Zenit 1-1 RB Leipzig (1-2)
Arsenal 3-1 AC Milan (2-0)
Salzburg 0-0 Borussia Dortmund (2-1)
O. Lyon 2-3 CSKA Moskova (1-0)