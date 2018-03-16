UEFA Avrupa Ligi maç özetleri izle: Hangi takımlar çeyrek finale kaldı? İşte nefes mücadelelerini özeti…

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu tamamlandı ve çeyrek finale kalan takımlar belli oldu. Atletico Madrid şov yaparak çeyrek finale kalırken Dortmund ise Avrupa Ligi'ne veda etti. Arsenal Milan maçı nefes kesti, taraftarlar maç özetini izlemek için sabırsızlanıyor. İşte UEFA Avrupa Ligi maç özetleri, gecenin sonuçları ve çeyrek finale kalan takımlar...

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