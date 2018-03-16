Survivor’un yeni yarışmacısı Elif Şadoğlu kimdir? Survivor Elif kaç yaşında?

Geçtiğimiz Survivor 2018'de all star takıma katıldığı açıklanan Elif Şadoğlu 2017 Survivor'da da mücadele etmişti. Geçtiğimiz ardından bu sene kadroda yer alan Survivor Elif'in nelere yapacağı merak ediliyor. Bir diğer merak konusu da Survivor Elif kimdir, kaç yaşında, evli mi? İşte Survivor'un yeni yarışmacısı Elif Şadoğlu hakkında merak edilenler...

Bu sene ekranlarda fırtına gibi esen Survivor 2018’de yeni yarışmacıların kimler olduğu belli oldu. Yeni katılan isimlerden biri de geçtiğimiz sezon Survivor 2017’de de yer alan Elif Şadoğlu oldu. Katıldığı Survivor’da gösterdiği performansla beğeni toplayan Survivor Elif’in all star takımında nasıl bir performans göstereceği merak ediliyor. Peki Elif Şadoğlu kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

ELİF ŞADOĞLU KİMDİR?

Survivor Elif Şadoğlu 1992 doğumludur. Ataşehir'deki bir spor merkezinde Fitness Eğitmenliği yapmaktadır. Elif Şadoğlu, 2014 TVG ve Fitness şampiyonasında Avrupa Vücut Geliştirme Fitness şampiyonu oldu. Şadoğlu Survivor 2017'de Gönüllüler takımında yarışmıştı.