A Milli Takım aday kadrosu açıklandı

A Milli Takım'ın İrlanda ve Karadağ'la oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu açıklandı. Kadroda TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'dan Okan Kocuk ve Mehmet Zeki Çelik de yer aldı.

A Milli Takım’da İrlanda Cumhuriyeti ve Karadağ ile yapacağı özel maçlar öncesi aday kadro açıklandı. Milli Takım, 23 Mart’ta İrlanda Cumhuriyeti, 27 Mart’ta ise Karadağ ile karşı karşıya gelecek.

Kadroda Burak Yılmaz, Caner Erkin gibi isimler yer almazken İstanbulsporlu Okan Kocuk ve Mehmet Zeki Çelik kadro şansı buldu.