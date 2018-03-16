A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
A Milli Takım'ın İrlanda ve Karadağ'la oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu açıklandı. Kadroda TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'dan Okan Kocuk ve Mehmet Zeki Çelik de yer aldı.
A Milli Takım’da İrlanda Cumhuriyeti ve Karadağ ile yapacağı özel maçlar öncesi aday kadro açıklandı. Milli Takım, 23 Mart’ta İrlanda Cumhuriyeti, 27 Mart’ta ise Karadağ ile karşı karşıya gelecek.
Kadroda Burak Yılmaz, Caner Erkin gibi isimler yer almazken İstanbulsporlu Okan Kocuk ve Mehmet Zeki Çelik kadro şansı buldu.
A Milli Takım, 19 Mart Pazartesi günü saat 12.00’den itibaren Riva’daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde toplanacak.
İrlanda Cumhuriyeti maçının hazırlıklarını bu tesiste sürdürecek A Milliler, karşılaşmadan bir gün önce Antalya’ya geçecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve bir milli futbolcu, 22 Mart Perşembe günü Antalya Stadyumu’nda saat 19.00’da bir basın toplantısı düzenleyecek. A Milliler, toplantıyı takiben son çalışmasını saat 19.30’da statta gerçekleştirecek.
A Milli Takım, Karadağ karşılaşması için 26 Mart Pazartesi günü saat 10.00’da Antalya’dan Podgorica’ya geçecek. Teknik Direktör Lucescu ve aday kadrodan bir futbolcu, aynı gün maçın oynanacağı Podgorica Şehir Stadyumu’nda saat 18.30’da düzenlenecek basın toplantısına katılacak. A Milliler, Karadağ mücadelesinin hazırlıklarını saat 19.00’da yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
A Milli Takım kafilesi, Karadağ maçının hemen ardından İstanbul’a dönecek.
Son güncelleme: 15:17 | 16.03.2018