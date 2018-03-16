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Sergen Yalçın’dan taraftara çağrı

Atiker Konyaspor, Teknik Direktör Sergen Yalçın, futbolcular ve kulüp çalışanlarının yer aldığı video ile final niteliği taşıyan Kayserispor maçına taraftarını davet etti.
15:4616 Mart 2018
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Sergen Yalçın’dan taraftara çağrı

Spor Toto Süper Ligin 26. haftasında 18 Mart Pazar günü Kayserispor’u Konya Büyükşehir Belediye Stadında konuk edecek A. Konyaspor maç öncesi taraftarını maça davet eden bir video hazırladı. Videoda Teknik Direktör Sergen Yalçın, futbolcular ve kulüp çalışanları ile taraftarı desteğe davet etti. ‘Birlikte Başaracağız' ve ‘Sizin Gücünüz Bizim Tutkumuz’ sloganı ile bir hazırlanan videoda Kayserispor ile oynanacak zorlu 90 dakika öncesi taraftar maça çağrıldı.

 

Atiker Konyaspor, 21 puanla ligde 17. sırada yer alıyor.

Etiketler
atiker konyaspor kayserispor sergen yalçın
Son güncelleme: 15:50 | 16.03.2018
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