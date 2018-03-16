Maça alınmayacak taraftarlar antrenmana geldi

Ankaragücü maçında tribünlere alınmayacak olan Eskişehirspor taraftarı, tesislere gelerek antrenmanda takıma moral verdi. Eskişehirspor taraftarları, teknik direktör Yücel İldiz ve futbolcular ile sohbet etti.

Takımını hiçbir deplasmanda yalnız bırakmayan Eskişehirspor taraftarı, Spor Toto 1.Lig'in 28. haftasında pazar günü oynanacak Ankaragücü karşılaşmasına alınmayacak. Bugün sabah saatlerinde Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde gerçekleşen antrenman öncesi Teknik Direktör Yücel İldiz ve oyuncular ile sohbet eden Eskişehirspor taraftarı, takımına zorlu maç öncesi moral ve motivasyon sağlamaya çalıştı. Ankaragücü karşısında oyunculara başarı dileyen Eskişehirspor taraftarı, her zaman takımın yanında olduklarını bir kez daha hatırlattılar.

Öte yandan Ankaragücü mesaisinin devam ettiği Eskişehirspor’da bugünkü antrenman 75 dakika sürdü. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından, 3'lü turnuva ve yarım saha oyun ile son buldu.