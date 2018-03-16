MAÇ SONUCU: Kasımpaşa 2-3 Antalyaspor | Süper Lig 26. haftası

Spor Toto Süper Lig 26. haftasında oynanan Kasımpaşa-Antalyaspor maçı nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. Antalyaspor'un 2-0 öne geçtiği maçta ev sahibi Kasımpaşa 10 kişiyle 2-2'lik beraberliği sağladı ancak son dakikalarda gelen gol Antalyaspor'un sahadan galip ayrılmasına neden oldu.

Spor Toto Süper Lig 26. hafta mücadelesinde Antalyaspor’u ağırlayan Kasımpaşa iki farklı geriye düştüğü maçta mücadeleyi bırakmayarak 2-2’lik beraberliği yakaladı. Ancak son anlarda gelen gol Antalya’nın sahadan 3-2 galip ayrılmasına neden oldu.

Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Antalyaspor 42. dakikada Deniz Kadah’ın attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı bu skorla önde tamamladı. Ev sahibi Kasımpaşa 50. dakikada Bernard Mensah’ın ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atılmasıyla 10 kişi kalırken Antalyaspor’un golcüsü Souleymane Doukara 53. dakikada skoru 2-0’a getiren isim oldu.

Ancak taraftarı önünde kolay yılmayan Kasımpaşa, 66. ve 70. dakikada Mbaye Diagne’nin golleriyle 10 kişi oynadığı maçta skora 2-2’lik beraberliği getirdi. Bu dakikadan itibaren iki ekip de üstünlük golü için sayısız fırsat ele geçirdi.

Bu fırsatı değerlendiren taraf ise konuk ekip Antalyaspor oldu. Mücadelenin 74. dakikasında Milan Jevtovic’in yerine oyuna giren Harun Alpsoy, 82. dakikada Antalyaspor’u 3-2 öne geçiren golü attı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Antalyaspor sahadan galip 3-2 galibiyetle ayrıldı ve puanını 28’e çıkartarak kümede kalma yolunda önemli bir galibiyet elde etti. Kasımpaşa ise 31 puanda kalaraka gelecek haftalar için kümede kalma mücadelesi verecek takımlar arasına girdi.