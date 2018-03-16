MAÇ SONUCU: Kardemir Karabükspor 0-4 Osmanlıspor | Süper Lig 26. hafta

Spor Toto Süper Lig 26. hafta mücadelesinde Kardemir Karabükspor'a konuk olan Osmanlıspor 4-0 kazandı ve kümede kalma yolunda kritik bir galibiyet alırken Karabükspor'u ateşe atmış oldu.

Spor Toto Süper Lig 26. hafta mücadelesinde Kardemir Karabükspor ile karşılaşan Osmanlıspor, deplasmandan 4-0’lık galibiyetle evine dönerken kümede kalma yolunda önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Karabükspor ise kümede kalma ümitlerini adeta tüketmiş oldu.

Maçın 22. dakikasında Serdar Gürler’in attığı golle 1-0 öne geçen Osmanlıspor 41. dakikada Mehmet Batdal ile skoru 2-0’a getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıya da golle başlayan Osmanlıspor 47. dakikada yine Mehmet Topal’ın ayağından bulduğu golle durumu 3-0’a getirirken uzatma anlarında Serdar Gürler attığı golle maçın skorunu 4-0 olarak belirleyen isim oldu.

Bu sonucun ardından Osmanlıspor puanını 27 yaparken son sıradaki Karabükspor 12 puanda kaldı. Karabükspor gelecek hafta deplasmanda Sivasspor’a konuk olurken Osmanlıspor sahasında Atiker Konyaspor’u ağırlayacak.