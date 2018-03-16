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MAÇ SONUCU: Kardemir Karabükspor 0-4 Osmanlıspor | Süper Lig 26. hafta

Spor Toto Süper Lig 26. hafta mücadelesinde Kardemir Karabükspor'a konuk olan Osmanlıspor 4-0 kazandı ve kümede kalma yolunda kritik bir galibiyet alırken Karabükspor'u ateşe atmış oldu.
21:5316 Mart 2018
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MAÇ SONUCU: Kardemir Karabükspor 0-4 Osmanlıspor | Süper Lig 26. hafta

Spor Toto Süper Lig 26. hafta mücadelesinde Kardemir Karabükspor ile karşılaşan Osmanlıspor, deplasmandan 4-0’lık galibiyetle evine dönerken kümede kalma yolunda önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Karabükspor ise kümede kalma ümitlerini adeta tüketmiş oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR VE TÜM DETAYLARKardemir Karabükspor – Osmanlispor

Maçın 22. dakikasında Serdar Gürler’in attığı golle 1-0 öne geçen Osmanlıspor 41. dakikada Mehmet Batdal ile skoru 2-0’a getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıya da golle başlayan Osmanlıspor 47. dakikada yine Mehmet Topal’ın ayağından bulduğu golle durumu 3-0’a getirirken uzatma anlarında Serdar Gürler attığı golle maçın skorunu 4-0 olarak belirleyen isim oldu.

Bu sonucun ardından Osmanlıspor puanını 27 yaparken son sıradaki Karabükspor 12 puanda kaldı. Karabükspor gelecek hafta deplasmanda Sivasspor’a konuk olurken Osmanlıspor sahasında Atiker Konyaspor’u ağırlayacak.

MAÇ İSTATİSTİKLERİ

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Kardemir Karabükspor Osmanlıspor
Son güncelleme: 22:00 | 16.03.2018
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