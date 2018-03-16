MAÇ SONUCU: Fenerbahçe Doğuş: 79-81 CSKA Moskova | THY Euroleague

THY Euroleague 26. haftasında CSKA Moskova'yı konuk eden Fenerbahçe Doğuş, son ana kadar mücadelesini sürdürdüğü maçta son saniyede yediği basketle Rus rakibine 79-81 mağlup oldu.

THY Euroleague 26. hafta mücadelesinde CSKA Moskova’yı ağırlayan Fenerbahçe Doğuş, taraftarı önünde son anlara kadar mücadelesini sürdürdü ancak Rus ekibin son saniyede gelen basketiyle 79-81 yenilmekten kurtulamadı.

Karşılaşmanın ilk periyoduna iyi başlayan Fenerbahçe Doğuş, bu üstünlüğü koruyamadı. Sarı-lacivertli ekip, CSKA Moskova karşısında ilk periyodu 23-25 geride kapattı.

İkinci periyoda hızlı başlayan konuk ekip baskılı oyunu ile üstünlüğünü sürdürdü. Fenerbahçe Doğuş, ikinci yarının bitimine 3 dakika kala aradaki farkı 7 sayıya indirdi: 31-38. Sarı-lacivertli ekip mücadelenin sonlarına doğru vites artırsa da konuk ekip geçit vermeyerek devreden 40-44 üstün ayrıldı.

3’üncü periyoda iki ekip de etkili oyun ile başladı. Karşılıklı sayılarla devam eden karşılaşmada Fenerbahçe Vesely, Datome ve Guduric’in bulduğu sayılar ile aradaki farkı kapatarak üstünlük sağladı: 53-51. Fenerbahçe iyi oyununu sürdürerek periyodu 58-54 galip tamamladı.

Son çeyrekte iki ekip de baskılı oyununu sürdürerek birbirine geçit vermemeye çalıştı. Karşılaşmanın bitimine 3 dakika 30 saniye kala konuk ekip aradaki farkı 6 sayıya çıkardı: 68-74. CSKA Moskova son saniyede bulduğu basket ile karşılaşmadan 79-81 üstünlükle ayrıldı.

MELLI’NİN ÇABASI YETMEDİ

Son ana kadar başa baş devam eden mücadelede Fenerbahçe Doğuş’un en skorer ismi 18 sayıyla Nicolo Melli oldu. İtalyan yıldızı 13 sayıyla Jan Vesely takip etti.

Konuk ekip CSKA Moskova’da ise 17 sayı atan Andrey Vorontsevich galibiyette kilit rol oynarken Rus oyuncu 5’te 5’lik üç sayılık isabetiyle maça damga vurdu.

Ülker Sport Arena’da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Alex de Souza ve Hollandalı yıldız Vincent Janssen de takip etti.

3. ÇEYREK: 58-54

2. ÇEYREK: 40-44

1. ÇEYREK: 23-25

* Nicolo Melli’nin orta sahadan attığı sayı;

Fenerbahçe Doğuş oyuncusu Nicolò Melli CSKA Moskova maçında mesafe tanımadı pic.twitter.com/ESaLP7fJXz — SKOR (@SozcuSkor) 16 Mart 2018

Fenerbahçe`den CSKA Moskova maçını izleyen Alex de Souza için paylaşım Fenerbahçe resmi Twitter ve Instagram hesabı, THY Euroleague'de oynanan Fenerbahçe Doğuş-CSK Moskova maçını izleyen Alex de Souza'nın fotoğrafını paylaştı. İlgili Haberi Oku