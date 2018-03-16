İspanya’da ortalık karıştı! İki güvenlik görevlisi yaralandı

Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao ile Marsilya arasında İspanya'da oynanan rövanş maçında konuk takım taraftarları olay çıkardı. İki güvenlik görevlisini yaralayan Marsilya taraftarları, Athletic Bilbao tribünlerine de havai fişek attı.

SKOR DIŞ HABER – UEFA Avrupa Ligi’nde Çeyrek Final’e yükselen takımlar belli oldu. Atletico Madrid, Marsilya, Sporting Lizbon, Lazio, Leipzig, Arsenal, CSKA Moskova ve Salzburg, rakiplerini saf dışı bırakarak tur atlamayı başardılar. Ancak geceye alınan sonuçlardan kadar Marsilya taraftarlarının İspanya’da neden olduğu olaylar damga vurdu.

Maç sonrası gergin anlar! Mahmut Uslu ile taraftar kavga etti... Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe, Teleset Mobilya Akhisarpsor'a 3-2 yenilirken Kadıköy'de taraftardan yönetime protesto geldi. Bu protestoların ardından Fenerbahçe yöneticisi Mahmut Uslu, Fenerbahçeli taraftarlar ile tartıştı. İlgili Haberi Oku

İlk maçta sahasında 3-1 yendiği Athletic Bilbao’ya konuk olan Marsilya, rakibini San Mames Barria’da da 2-1 yenerek çeyrek finale çıktı. Marsilya taraftarları, tribünlerde çıkardıkları olaylarla maçın önüne geçtiler. Athletci Bilbao taraftarlarının üzerine havai fişek atarak oyunun akışını engelleyen Fransız fanatikler, kendilerine müdahale etmek isteyen güvenlik görevlilerine de saldırdılar. İki güvenlik görevlisinin yaralandığı olaylarda birçok taraftarın gözaltına alındığı duyuruldu.

Geçtiğimiz günlerde de Hollanda’da taraftarlar sahaya dalmış ve futbolculara saldırmıştı.

UEFA’nın çıkan olaylar nedeniyle Marsilya’yı Disiplin Kurulu’na sevk etmesi bekleniyor.

Athletic Bilbao’nun bir önceki turda Rus ekibi Spartak Moscow ile oynadığı maçta da olaylar çıkmış, bir polis memuru hayatını kaybetmişti.