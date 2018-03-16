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Galatasaray’ın antrenmanı sırasında GS TV’de şoke eden an

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray, Kadıköy'deki 19 yıllık galibiyet hasretine nokta koymak için maç öncesi son antrenmanını taraftarının da katılımıyla Türk Telekom Stadyumu'nda yaptı. Ancak antrenmanı yayınlayan GS TV'de herkesi şaşkına çeviren bir an yaşandı...
20:3616 Mart 2018
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Galatasaray’ın antrenmanı sırasında GS TV’de şoke eden an

Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray’ın, Fenerbahçe derbisi öncesinde Türk Telekom Stadyumu’nda yaptığı antrenmana binlerce taraftar katılırken ekranlara ilginç bir an takıldı.

Fatih Terim’in fikriyle düzenlenen organizasyona 27 bin 681 taraftar katılırken yakılan meşaleler ve pankartlarla Türk Telekom Stadyumu’nda adeta maç atmosferi oluşturuldu.

Ancak antrenman devam ederken GS TV’nin yayını sürdürdüğü sırada bir taraftarın eliyle ‘6’ işareti yapması görenleri şaşkına çevirdi.

Fenerbahçeli olduğu ve Fenerbahçe’nin Galatasaray’ı 6-0 yendiği maça gönderme yaptığı iddia edilen kişinin bu görüntüsü sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

Bazı taraftarlar ise görüntüdeki kişinin Galatasaray’ın Fenerbahçe’yi 5-1 yendiği maça gönderme yapabileceği yorumunda bulundu.

İşte o görüntü;

16 Mart 2018 Galatasaray taraftarı Türk Telekom Staydumu`na akın etti Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray, Fenerbahçe ile oynayacağı derbi öncesinde son antrenmanını Türk Telekom Stadyumu'nda gerçekleştirdi. Taraftara açık olan antrenmana yaklaşık 20 bin kişi katılırken Türk Telekom Stadyumu'nda inanılmaz görüntüler yaşandı. Antrenman öncesi sahaya çıkan teknik direktör Fatih Terim ve oyuncular atmosfer karşısında şaşkınlıklarını koruyamadı İlgili Haberi Oku

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Fenerbahçe galatasaray
Son güncelleme: 20:48 | 16.03.2018
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