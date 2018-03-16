Galatasaray’ın antrenmanı sırasında GS TV’de şoke eden an
Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray’ın, Fenerbahçe derbisi öncesinde Türk Telekom Stadyumu’nda yaptığı antrenmana binlerce taraftar katılırken ekranlara ilginç bir an takıldı.
Fatih Terim’in fikriyle düzenlenen organizasyona 27 bin 681 taraftar katılırken yakılan meşaleler ve pankartlarla Türk Telekom Stadyumu’nda adeta maç atmosferi oluşturuldu.
Ancak antrenman devam ederken GS TV’nin yayını sürdürdüğü sırada bir taraftarın eliyle ‘6’ işareti yapması görenleri şaşkına çevirdi.
Fenerbahçeli olduğu ve Fenerbahçe’nin Galatasaray’ı 6-0 yendiği maça gönderme yaptığı iddia edilen kişinin bu görüntüsü sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.
Bazı taraftarlar ise görüntüdeki kişinin Galatasaray’ın Fenerbahçe’yi 5-1 yendiği maça gönderme yapabileceği yorumunda bulundu.
İşte o görüntü;