Galatasaray’ın antrenmanı sırasında GS TV’de şoke eden an

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray, Kadıköy'deki 19 yıllık galibiyet hasretine nokta koymak için maç öncesi son antrenmanını taraftarının da katılımıyla Türk Telekom Stadyumu'nda yaptı. Ancak antrenmanı yayınlayan GS TV'de herkesi şaşkına çeviren bir an yaşandı...

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