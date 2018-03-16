Fenerbahçe’den derbiye özel video: ‘Bu senin kaderin!’
Fenerbahçe cumartesi akşamı Kadıköy'de oynanacak Galatasaray derbisi öncesi sosyal medya hesaplarından özel bir video paylaştı. Kısa sürede binlerce kez beğenilen videoda "Burası bizim" ve "Bu senin kaderin" ifadelerine yer verildi.
Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında cumartesi akşamı Galatasaray’ı ağırlayacak olan Fenerbahçe, resmi sosyal medya hesaplarından özel bir video paylaştı. Şampiyonluk yarışını yakında etkileyecek merakla beklenen maç öncesi yapılan palyaşım beğeni toplarken videodaki ifadeler dikkat çekti.
Fenerbahçe’nin hazırladığı özel videoda “Burası bizim” ve “Bu senin kaderin” ifadelerine yer verildi. Video saat 19.07’de paylaşılırken kısa sürede binlerce kez beğenildi ve yeniden paylaşıldı.
Son güncelleme: 01:04 | 16.03.2018