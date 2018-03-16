Fenerbahçe’den derbiye özel video: ‘Bu senin kaderin!’

Fenerbahçe cumartesi akşamı Kadıköy'de oynanacak Galatasaray derbisi öncesi sosyal medya hesaplarından özel bir video paylaştı. Kısa sürede binlerce kez beğenilen videoda "Burası bizim" ve "Bu senin kaderin" ifadelerine yer verildi.

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