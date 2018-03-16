Fenerbahçe’den CSKA Moskova maçını izleyen Alex de Souza için paylaşım

Fenerbahçe resmi Twitter ve Instagram hesabı, THY Euroleague'de oynanan Fenerbahçe Doğuş-CSK Moskova maçını izleyen Alex de Souza'nın fotoğrafını paylaştı.

SKOR DETAY HABER / Fenerbahçe’nin efsane futbolcusu Alex de Souza, THY Euroleague 26. haftasındaki CSKA Moskova maçını izlemek için Ülker Sports Arena’ya gitti.

Geçtiğimiz günlerde kitabını imzalamak üzere Türkiye’ye gelen Alex de Souza, Sarı-lacivertli basketbol takımına destek olmak için salondaki yerini aldı.

Brezilyalı futbolcu, salonda bulunan taraftarlar tarafından yoğun tezahüratla karşılandı. Tribünlerden gelen tezahüratları karşılıksız bırakmayan Brezilyalı, taraftarlara alkışlayarak teşekkür etti.

Fenerbahçe’nin resmi Twitter ve Instagram hesabından yapılan “Futbol takımımızın eski kaptanı Alex de Souza Ülker Sports Arena’da” paylaşımı ise görenleri adeta şaşkına çevirdi.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile olan sorunları nedeniyle kulüple gerilimli bir ilişkiye sahip olan Brezilyalı futbolcu hakkında yapılan bu paylaşım binlerce paylaşım aldı.

Futbol takımımızın eski kaptanı Alex de Souza @UlkerSportArena‘da! pic.twitter.com/OZBEJeXcd3 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 16 Mart 2018

VINCENT JANSSEN DE DESTEK OLDU

Fenerbahçeli futbolcu Vincent Janssen de Sarı-lacivertli basketbol takımını destekleyenler arasında yer aldı. Janssen mücadele öncesinde kendisi ile fotoğraf çektirmek isteyenleri kırmadı.

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