Fenerbahçe Galatasaray maçına Rıdvan Dilmen yorumu: Aykut Kocaman tarihe geçecek!

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'de cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesinde değerlendirmeler yaptı. Dilmen, Fenerbahçe yenilirse Aykut Kocaman'ın "Galatasaray'a yenilen teknik adam" olarak tarihe geçeceğini söyledi.

Süper Lig’in 26.haftasında oynanacak Fenerbahçe Galatasaray maçı öncesi ünlü yazar Rıdvan Dilmen’den flaş açıklamalar geldi. İki takımın oyun yapısından ve psikolojik durumlarını değerlendiren Dilmen, hem Aykut Kocaman hem de Fatih Terim için için tarihe geçilecek maç olacağını ifade etti. İşte Dilmen’in yorumları…

BİR NUMARA BEŞİKTAŞ OLUR

Bir yanda Başakşehir-Beşiktaş, diğer yanda Fenerbahçe-Galatasaray… F.Bahçe’nin mağlubiyeti dışındaki skorlar kimseyi yarıştan koparmaz. Fenerbahçe kazanır, Beşiktaş da Başakşehir’i yenerse şampiyonluk için bir numaralı aday tartışmasız Beşiktaş olur

G.SARAY’IN AVANTAJINA…

19 yıllık kazanamama serisi Galatasaray’ın avantajına… ‘En fazla bir maç daha kaybederim’ der. Ama Fenerbahçe gerilebilir, ‘İhale bize mi kalır, piyango bize çıkmasın’ diye düşünürler.

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PSİKOLOJİK DURUMU VAR

Sadece bir maçın sonucu, teknik direktörleri ve özellikle de kulüp yönetimlerini etkilemez. Daha doğrusu etkilememeli. Müsabaka öylesine bir zamanda oynanıyor ki teknik açıdan Fenerbahçe kazanmak zorunda, Galatasaray için bir puan kötü değil ama üç puan alırsa süper bir iş yapmış olacak. Bu olayın puansal durumu. Bir de psikolojik durumu var.

SOUNESS GİBİ HATIRLANACAK

1999’dan bu yana kaybetmeyen bir takım yenilirse Aykut Kocaman, “Galatasaray’a yenilen teknik adam” olarak tarihe geçecek. Veya tersten bakarsak Fatih Terim uzun süre sonra kazanan teknik adam olarak anılacak. Kazanamadığı halde sırf bayrak diktiği için Souness’ın hatırlandığı gibi hep hatırlanacak.

AZİZ YILDIRIM İÇİN ÖNEMLİ

Başkanlar için de geçerli… Çok sert geçmeye aday olduğunu gösteren başkanlık seçiminde Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım için maçın sonucu çok önemli. Mustafa Cengiz Bey için kayıp ölçü olmaz ama kazandığı takdirde derbi kazanmış başkan olarak kongrede 200 oy fazla alır. Bu da rekabetin önemini gösteriyor.

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KOCAMAN ÇOK RAHAT

Teknik adamların maça hazırlanışına bakıyorum… Kendisini ziyaret edip, bir de kahvesini içtiğim Aykut Hoca son derece güvenli. Rahat… Kaldı ki ilk derbisi de değil. Hem oyuncu hem de teknik adam olarak bunu yaşamış birisi.

FARKLI UYGULAMALAR YAPIYOR

Galatasaray’a baktığımızda Fatih Terim, motivasyon anlamında farklı uygulamalar yapıyor, taraftara açık idman gibi. Sahaya çıkacakları 11’lerde Fenerbahçe’de büyük bir değişiklik beklemiyorum. Malatya 11’iyle oynar diye düşünüyorum. Ama bir yandan da kafasında oyunun son bölümündeki gibi Alper’le Giuliano ikilisi ile 4-4-2 gibi oynatır mı diye de düşünmeden edemiyorum.

FERNANDO İLE BAŞLAMAZ

Fatih Terim’in hem mental olarak hem de özellikle fizik anlamında hazır olmadığı için Fernando ile başlayacağını zannetmiyorum.

4-2-3-1 OYNAMASINI BEKLİYORUM

Fatih Terim’in Belhanda, Feghouli, Gomis ve Rodrigues’i de oynatacağını düşünüyorum. 4-2-3-1 oynamasını bekliyorum. Tolga, Selçuk, Fernando ve Donk’tan ikisini oynatacağını düşünüyorum. Bunlardan birinin Donk olacağını, yanında Selçuk’un oynama ihtimalinin yüksek olduğunu tahmin ediyorum.

G.SARAY’IN 11’İ…

Tolga ile Selçuk arasında gidip geliyordur. Sakatlığı geçmesine rağmen Fernando’yu oynatacağını düşünmüyorum. Linnes, Serdar Aziz, Maicon, Nagatomo, orta sahada Donk yanında Selçuk ya da Tolga sağda Feghouli, forvet arkası Belhanda, solda Rodrigues en önde de Gomis’i oynatmasını bekliyorum.

TERİM’İ ÖN GÖREMİYORUZ

İki hocayı da yakından tanıyoruz. Neler yapacaklarını bilebiliyoruz. Aykut Kocaman’ın nasıl başlayacağını, nasıl devam edeceğini ön görebiliyoruz ama Fatih Terim’i çok ön göremiyoruz. Skora, duruma, şartlara göre değiştirebiliyor. Bir anda başka bir 11’le çıkabilir, oyun içinde geçen hafta olduğu gibi farklı şeyler yapabilir.

FATİH HOCA DAHA ESNEK

Aykut Hoca daha kuralcı, Fatih Hoca daha esnek antrenörlük yapıyor. Tabii ki skor önemli. Klasik cümleler vardır derbiler için; “Öne geçen takım kazanır”, hiç öyle bir şey yoktur. Öne geçen takım defans yapar derbilerde, geriye düşen de bastırır.

2. GOLÜ ATABİLMEK…

Kontratak yapan oyuncuların varsa kazanırsın. Fenerbahçe, Beşiktaş deplasmanında öne geçti, 3 yedi… O yüzden öne geçmek illa galibiyet getirecek diye bir şey yok. Önemli olan öne geçtikten sonra 2. golü atabilmek. Derbilerde 2 farkı bulman gerek yoksa son bölümde hep defans yaparsın.

FENERBAHÇE KAYBEDERSE KOPAR

Bir takımın şampiyonluk yarışından kopma ihtimali var… O da Fenerbahçe’nin mağlubiyetiyle olur. Fenerbahçe kaybederse kopar… İki maçta çıkacak Fenerbahçe mağlubiyeti dışındaki skorlar kimseyi şampiyonluk yarışından koparmaz ama avantaj getirir.

BİRİNCİ ADAY OLUR

Galatasaray yenerse çok büyük avantaj sağlar. Hele hele Fenerbahçe kazanır, Beşiktaş da Başakşehir’i yenerse birinci aday tartışmasız Beşiktaş olur.

Alex De Souza gözyaşlarını tutamadı Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex De Souza, 1907 Fenerbahçe Derneği'nin düzenlediği organizasyonda duygusal anlar yaşadı. İlgili Haberi Oku ALEX’İN MAÇA GİTMESİ NORMAL

Fenerbahçe-Galatasaray maçına Alex de Souza’nın gitmesi kim ne derse desin normaldir. Sonuçta Fenerbahçe’nin eski oyuncusu. Futbol öyle bir şey ki dönemin önemli oyuncularından biri de biziz. Benim gibi bir sürü ağabeyim, kardeşim var. Alex de bana göre Fenerbahçe tarihinin en önemli yabancı futbolcusudur.

HEP GÖNÜLLERDE KALACAK

Gelişini hatırlayalım, gidişini hatırlayalım binlerce kişi… Dün gelişini hatırlayalım 4-5 kişi. Bir 10 yıl sonra geldiğinde karşılayanların sayısı 2 olacak. Ama Alex gönüllerde hep kalacaktır.

KEŞKE HAFTAYA GELSEYDİ

Keşke Alex bir hafta sonra gelseydi çünkü Türkiye’nin mentali bu. Avrupa’da böyle şeylere bakılmaz. Ben Alex olsaydım haftaya gelirdim. Alex’in kötü niyetinden bahsetmiyorum. Kaos için gelmemiştir. Biz de görsek sarılırız. Haftaya maçlar olmadığında gelse daha iyi olurdu.

VOLKAN DEMİREL YORUMU

Beşiktaş maçındaki davranışlarını hocası, yönetimi ve kamuoyu vicdanı da doğru bulmadı. Ama ülkemiz öyle bir ülke ki “Emre Belözoğlu keşke Fenerbahçe’de kalsaydı, hiç olmazsa isyan eden bir adam” diyorlar. Bu anlamda Volkan için de böyle derlerdi tersi olsaydı.

KOCAMAN’IN KARARI DOĞRU

Ben Aykut Kocaman’ın aldığı kararı doğru buluyorum. Volkan’ın o maçta ya da genel olarak bazı davranışları hatalı olabilir ama Volkan Demirel, Aykut Kocaman’ın uzattığı ele sıkıca sarıldı. Volkan Fenerbahçe tarihinin en değerli adamlarından biridir benim gözümde. Sağlıklı ve antrenmanlı olduğu sürece Fenerbahçe’nin vazgeçilmezidir.

GOMIS’TEN ÖNCE…

Fenerbahçe’nin Gomis’ten çok kendi takımına adam markajı vermesi gerek. Gomis’ten önce kendilerini savunmaları gerek ama nasıl halledecekler bilemiyorum. Gomis’in en tehlikeli olduğu zamanlar, ortalıkta olmadığı zamanlardır. O yüzden stoperlerin çok dikkatli olması lazım. Maç öncesi maçta ne olur yorumları yapmak zor. 5. dakika bir kırmızı kart olduğu zaman her şeyin şekli değişir, tüm konuşmalar anlamsızlaşır.

HAKEM YORUMU

Bülent Yıldırım doğru bir karar. Şu ana kadar iki Fenerbahçe maçında Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus sıkıntı yaşadı. En zoru hakemlerin işi ama tecrübeli bir hakem.

F.BAHÇE SIKINTI YAŞAYABİLİR

Savunma arkasına atılan toplarla Fenerbahçe sıkıntı yaşayabilir. Geniş alan bırakırlarsa Fenerbahçe’nin merkezi ağır. Tam aksine de kısa mesafede çabuk ve zor ofsayta düşen Gomis, ileri top atabilen Feghouli ve Belhanda hatta Selçuk ve topla topsuz savunma arkasına gidebilen Rodrigues.

G.SARAY İÇİN BÜYÜK KAYIP

Ama Fenerbahçe açısından bakıldığında ligimizin en az savunma yapan iki açığı ile oynuyor. Rodrigues ve Feghouli geri gelmiyor. Şener- Dirar ikilisinin sağ tarafta üstünlük sağlayabileceğini düşünüyorum. İkinci direklere atılan ortalarda Galatasaray’ın her iki kısa bekine karşı Fenerbahçe ikinci direk avantajını sağlayabilir. Çünkü Mariano’nun olmaması o anlamda çok büyük kayıp Galatasaray için.

SÜRPRİZİ SEVMEZ AMA…

Sağdan Dirar’ın getirdiği toplarda ikinci direğe atılan toplar Fernandao’nun üstünlük sağlayacağı toplar, Hasan Ali ya da Aatif’in getireceği toplar önemli. Belki de Valbuena ile başlar, Aykut Hoca’nın işi belli de olmaz. Pek sürprizi sevmez ama…

İÇİNDE FIRTINALAR KOPAR

Bu işler aslında şöyle olur… Futbolcular stada gelir… Hangi statsa artık. Yalandan kulaklığı takarlar, çimlere filan bakarlar. Hesapta bizim tribünle alakamız yok mesajı verirler. Ama özellikle derbilerde iç başkadır… Rahat görünümün altında büyük bir rahatsızlık vardır. Ne kadar tecrübeli olursan ol… Islık çalarlar bir de, ağzında ciklet vardır ama içinde fırtınalar kopuyordur.