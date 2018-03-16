Fenerbahçe Doğuş CSKA Moskova maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Euroleague 26.haftanın en önemli maçında Fenerbahçe Doğuş CSKA Moskova karşı karşıya geliyor. Rusya'da oynanan ilk maçı 2 sayı farkla kazanmayı başanan FB basket takımı rövanşı da kazanarak zirve yarışında önemli bir galibiyet almak istiyor. Peki Fenerbahçe Doğuş CSKA Moskova maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak?

Euroleague’in en büyük iki favorisi İstanbul’da karşı karşıya geliyor. Euroleague 26. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Rus temsilcisi CSKA Moskova’yı ağırlayacak. İlk yarıda oynanan karşılaşmayı 95-93 kazanmayı başaran sarı kanaryalar, ikinci maçta da CSKA’yı devirerek güçlü rakibine göz dağı vermek istiyor. Peki tribünlerin tıklım tıklım dolması beklenen Fenerbahçe CSKA Moskova basket maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? İşte Fenerbahçe Doğuş CSKA Moskova maçı detayları…

FENERBAHÇE DOĞUŞ CSKA MOSKOVA SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

16 Mart Cuma günü 20:45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele beIN Sports3 kanalından canlı yayınlanacak.

ALEX DE SOUZA ÜLKER SPORTS ARENA’DA OLACAK

Turkish Airlines EuroLeague 26. hafta maçında Cuma günü CSKA Moskova’yı Ülker Sports Arena’da konuk edecek Fenerbahçe Doğuş’un bir özel konuğu daha olacak.

Uzun yıllar Fenerbahçe forması giymiş kulübün efsane isimlerinden Alex De Souza da salonda maçı izleyenler arasında yerini alacak.

Instagram hesabından açıklama yapan Alex, bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında salonda bulunacağını söyledi.

FENERBAHÇE CSKA MOSKOVA 14. KEZ KARŞI KARŞIYA

Fenerbahçe ile CSKA Moskova, bugüne kadar Euroleague’de 13 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda 6 kez sarı-lacivertliler parkeden galip ayrılırken, Rus ekibi ise 7 kez rakibini mağlup etti. Ligin ilk yarısında Rusya'da oynanan maçta gülen taraf 95-93’lük skorla Fenerbahçe olmuştu.

FENERBAHÇE DOĞUŞ TAKIMINDA SON DURUM

Fenerbahçe Doğuş, son EuroLeague maçında 9 Mart Cuma günü TSİ 21:00'de Zalgiris Kaunas'a konuk oldu. Temsilcimiz, rakibini son çeyrekteki etkili oyunuyla 78-85 yenerek, 25 hafta sonunda 18. galibiyetini aldı ve Play-off'ta yer almayı garantiledi. Fenerbahçe Doğuş'ta Kostas Sloukas 15 sayı ve 5 asist ile 21 verimlilik puanına ulaştı. Luigi Datome 16 sayı; Nikola Kalinic ise 12 sayı ve 6 asist üretti. Jan Vesely de 13 sayı ve 4 ribaund ile önemli bir performansa imza attı. Fenerbahçe Doğuş, EuroLeague'de oynadığı son 10 maçın dokuzunu galibiyetle noktaladı.

Obradovic'in öğrencileri, son resmi maçına ise Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi kulvarında çıktı. Pınar Karşıyaka'yı 69-74 yenen Fenerbahçe, 20. haftada 17 galibiyete ulaştı ve liderliğini sürdürdü. Sarı lacivertlilerde Wanamaker 16, Melih 14, Nunnally 12 sayı buldu.

Fenerbahçe Doğuş, EuroLeague'de en yüksek üç sayı yüzdesine sahip ikinci takım (%41.7) ve potasında en az sayı gören ekinci ekip (75.0). Temsilcimizde, CSKA Moskova maçı öncesinde sakatlık sorunu yaşayan sporcu bulunmuyor.