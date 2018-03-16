Erciyes, Bursa ve vizyon…

Bir ülkenin dünyada tanınması için en önemli unsurlar; spor, kültür ve sanat. Siyaset filan hikâye!

Kültür ve sanat, alışkanlık ve beğenilere göre değiştiğinden, ilk sıraya sporu koyabilirsiniz. Aşağı-yukarı yılda 1 milyar dolara yakın paranın döndüğü bir ekonomiden söz ediyoruz; spor deyince. Hangi branş olursa olsun, takım ve bireysel fark etmez, işin içinde yarış ve taraftarlık olunca sokaktaki insanı cezbediyorsunuz. Bahisler de cabası…

Spor yönetimi bu nedenle farklı. Ofsaytı, hatalı yürümeyi, bitiş çizgisini bilmekle spor yöneticisi olunmuyor. Vizyonsuz hiç olunmuyor! Yatırım da organizasyon da vizyonsuz olmuyor.

Örnekler vereyim:

Ester Ledecka… Çek… 22 yaşında… Kış Olimpiyatları'nda iki farklı branşta altın madalya kazanan tarihteki ilk sporcu. PyeongChang'dan sonra Kayseri'ye geldi, Erciyes'te kaydı. Kimin haberi var? Snowboard'da Dünya Kupası'nın bir ayağını Erciyes'te düzenleyeceksin, Ledecka da gelecek. Ama spor medyası orada yok, basın bülteniyle geçiştir… Dolayısıyla sayfalarda, ekranlarda haber yok! Çünkü… Organizatörlerin vizyonu yok!

Bursa Büyükşehir Belediyespor… Türk sporunun en başarılı branşı kadın voleybolunda, Challenge Kupası'nı son 3 sezonda iki kez kazandılar. Bu sezon da favori onlar. Ama… İlk 4'ten sonra Türkiye'deki en iyi takım, kapatılıyor. Daha doğrusu, alıcı aranıyor. Toplasan 1 milyon Euro; koca Bursa'da, sanayi ve ticaret kenti Bursa'da, yatırım yapacak kimse yok! Yani… Vizyon yok!

“Biz dünya kulübüyüz” demekle de vizyon sahibi başkan veya yönetici olunmuyor!

Kulüp bünyesindeki bir takımının küme düşüp düşmediğine bakacaksın. Veya… Bütçe küçültmeden önce menajer komisyonları yüzünden ne kadar zarar ettiğini araştırıp açıklayacaksın!