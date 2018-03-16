Çarşı’dan ünlü isimlere çağrı

Sokak hayvanları için harekete geçen Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı, özel bir etkinlik düzenliyor. Çarşı, düzenlediği etkinlik kapsamında ünlülere hazır mamalarını alarak sokak hayvanlarına destek olmaları çağrısında bulundu.

Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı bu hafta (18 Mart Pazar) oynanacak olan Medipol Başakşehir maçı öncesinde Kayabaşı Baraj Ormanına giderek geleneksel “çArşı Sokak Hayvanlarına Koşuyor” etkinliğini organize edecek. Bu anlamlı günde ünlü isimlere de bir çağrı yapan Çarşı; “Hazır mamalarınızı ve mangalınızı alıp gelin etkinliğimize destek verin. Sokak hayvanlarını yalnız bırakmayalım ve desteği büyütelim” açıklaması yaptı.

Bu özel günde Çarşı'ya “Sessizliğin Sesi Derneği” ve Haluk Levent'in kurucu başkanlığını yaptığı “AHBAP”da eşlik edecek.

Yer: Başakşehir Kayabaş Baraj Ormanı

Tarih: 18 Mart Pazar

Saat: 12.00