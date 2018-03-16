Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu. Avrupa'nın dev eşleşmeleri bugün yapılacak kura çekimi ile belli oldu. Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in takımı Roma Barcelona ile eşleşti.

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde çeyrek final kuraları çekildi. UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları 3-4 ile 10-11 Nisan, Avrupa Ligi çeyrek final karşılaşmaları ise 5-12 Nisan tarihlerinde oynanacak. Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih’e elenmesi nedeniyle kurada Türk takımı yer almadı. Milli futbolcumuz Cengiz Ünder’in takımı Roma, İspanyol devi Barcelona ile eşleşti.

İŞTE MÜTHİŞ EŞLEŞMELER:

Barcelona – Roma

Sevilla – Bayern Münih

Juventus – Real Madrid

Liverpool – Manchester City

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GEÇEN SENENİN İKİ FİNALİSTİ RAKİP OLDU

Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final maçlarının en zorlu maçı Juventus ile Real Madrid arasında oynanacak. Geçen sezonun finalisti olan iki takım, yarı finale yükselmek için iki zorlu maça çıkacak.

Son iki sezonun şampiyonu Real Madrid, bu sezon da kupaya uzanmayı hedefliyor. Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’nda Paris Saint Germain’i eleyen Real Madrid, geçtiğimiz yıl kupayı elinden aldığı Juventus’u geçmeye çalışacak. Hemen her bölgede dünya yıldızlarını kadrosunda barındıran Real Madrid, Şampiyonlar Ligi’nin doğal favorisi olarak gösteriliyor. İspanyol devinin yıldızları da bu unvanın hakkını vermek için çeyrek final maçlarını sabırsızlıkla bekliyor.

Paris Saint Germain karşısında evinde 3-1 kazandığı karşılaşmanın rövanşını da 2-1 kazanarak çeyrek finale adını yazdıran Real Madrid, bu kez ikili maçların başarılı takımlarından Juventus’a karşı aynı başarıyı tekrarlamayı deneyecek.

Geçtiğimiz sezon finale kadar muhteşem bir performans sergileyen ancak Real Madrid’e 4-1 yenilerek ikinci olan Juventus, bu kez rakibini elemenin peşinde… İtalyan devinin tecrübeli kalecisi Gianluigi Buffon’un “Şampiyonlar Ligi kupasını alamazsak futbola veda edeceğim” sözleri, Juventus’taki takım arkadaşları kadar diğer futbolseverleri de motive edecek. Taraflı tarafsız herkesin takdir ettiği tecrübeli kaleciyi bir yıl daha yeşil sahalarında görmek, tüm futbolseverlerin dileği olacak.

Buffon’u Avrupa’nın en büyük kupasını kaldırmadan göndermek istemeyen Juventus’un futbolcuları da Real Madrid’i eleyip yarı finale yükselmek için varını yoğunu ortaya koyacak.

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’nda evinde 2-2 berabere kaldığı Tottenham Hotspur’u tecrübesinin de yardımıyla deplasmanda 2-1 yenerek elemeyi başaran Juventus, bu kez en az kendisi kadar tecrübeli, 100 yılın en büyük takımı olarak gösterilen Real Madrid’i geçmeye çalışacak.

Juventus ile Real Madrid arasındaki Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçı İtalya’da, rövanşı ise İspanya’da yapılacak. Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final maçları 3-4 ile 10-11 Nisan tarihlerinde oynanacak.