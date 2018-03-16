Şampiyonlar Ligi kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenebilecek?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu. Avrupa'nın devleri eşleşmeleri bugün yapılacak kura çekimi ile belli olacak. Peki Şampiyonlar Ligi kura çekimi saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde temsilcimiz Beşiktaş’ın elenmesi ile kura çekiminde hiçbir Türk takımı yer almayacak. Çeyrek finale yükselen takımların rakipleri bugün yapılacak kura çekimi ile belli olacak. Şampiyonlar Ligi’nden finale yaklaştıkça heyecan gittikçe artıyor. Şampiyonlar Ligi kura çekimini canlı izlemek isteyen futbol tutkunları, “Şampiyonlar Ligi saat kaçta, hangi kanalda?” sorularının yanıtlarını arıyor. İşte kura çekimi saati ve kanalı…

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMLERİ SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Son 16 turunda rakiplerini saf dışı bırakan Real Madrid, Juventus, Manchester City, Liverpool, Sevilla, Roma, Bayern Münih ve Barcelona adını çeyrek finale yazdırdı. Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final kura çekimi TSİ 14.00’da Avrupa Ligi kura çekimi ise saat 15.00’te yapılacak. Kura, TRT SPOR’dan naklen yayınlanacak.

Beşiktaş UEFA Şampiyonlar Ligi`nde iz bıraktı Bayern Münih'e 3-1'lik yenilginin ardından Avrupa'ya son 16 turunda veda eden Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde çok olumlu izler bıraktı. Beşiktaş, özellikle Vodafone Park'ta rakip takımların korkulu rüyası oldu. İlgili Haberi Oku

REKORLARLA VEDA ETTİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarında Türk takımlarına ait tüm rekorları kırarak son 16'ya kalan Beşiktaş, Bayern Münih'e 2 maçta da mağlup olarak elenmesine rağmen yarattığı sinerji ile hem Almanya kanadında hem de genel anlamda Avrupa arenasında çok olumlu etkiler yarattı.

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Yaz transfer döneminde taraftarların başlattığı ve Beşiktaş İletişim Komitesinin Dünya çapında bir slogana dönüştürdüğü ‘Come to Beşiktaş' akımıyla filizlenen Beşiktaş sempatisi, grup maçlarında ve en son Bayern Münih eşleşmesinde yaşanan karşılıklı etkileşimlerle zirve yaptı. Beşiktaş taraftarının iç saha maçlarında Vodafone Park Stadı'nda yaptığı tribün şovları ve tezahüratları deplasmana gelen tüm takımların en çok merak ettiği ve maçı yaşadıktan sonra da en çok bahsettiği konu oldu. Hatta Leipzig maçında stattaki yoğun sesten etkilenen Timo Verner'in oyundan çıkması, Şampiyonlar Ligi'nin bu sezona ait en çok akılda kalan olaylarından biri oldu. Siyah Beyazlılar ayrıca konuk takım yöneticileri ve taraftarlarını ağırlama konusunda da gösterdiği üst düzey konukseverlik ile rakiplerin ve UEFA'nın takdirini kazandı.