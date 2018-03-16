Barcelona’dan Cengiz Ünder paylaşımı! İspanya basını onu konuşuyor…

İspanya devi Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile eşleşmesinin ardından İspanya basınında gündem milli yıldız Cengiz Ünder oldu. Katalan ekibinin Türkçe Twitter hesabından ise Cengiz Ünder'le ilgili paylaşım yapıldı.

SKOR DIŞ HABERLER / Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final turunda Roma ve Barcelona’nın eşleşmesinin ardından Katalan ekibinden milli yıldız Cengiz Ünder’e mesaj geldi.

Roma’da forma giyen ve yükselen performansıyla adından söz ettiren Cengiz Ünder, Devler Ligi çeyrek finalinde Barcelona karşısında ter dökecek.

Barcelona’nın Türkçe paylaşım yapan Twitter hesabından “İçimize doğmuştu. Selam Cengiz Ünder. Seni Camp Nou’da ağırlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz” ifadeleri kullanıldı.FC Barcelona ilk maçta 4 Nisan’da İtalyanları Camp Nou’da ağırlarken rövanş 10 Nisan’da Olimpiyat Stadı’nda olacak

İSPANYOL BASININDA CENGİZ ÜNDER

Eşleşmenin ardından İspanya’nın önde gelen gazeteleri AS ve Marca, Roma değerlendirmelerinde Cengiz Ünder’e de yer ayırdı. ‘Marca’, “Barcelona’nın en dikkat etmesi gereken isimler; Dzeko’nun yanı sıra Roma’nın bu sezon parlayan yıldızları Türk Cengiz Ünder ve eski Sevillalı Perotti” ifadelerini kullanırken ‘As’ ise, “Monchi’nin kurduğu kadroda müthiş performansıyla göz dolduran Brezilyalı kaleci Alisson bulunurken Dzeko gibi büyük yıldızlar var. Ayrıca Türk mücevheri sol ayaklı Cengiz Ünder de asla unutulmamalı. Roma’nın ofansif akışının en önemli parçalarından biri Monchi’nin son keşfi Cengiz Ünder olacak.” bilgilerini verdi.

Şampiyonlar Ligi`nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu. Avrupa'nın dev eşleşmeleri bugün yapılacak kura çekimi ile belli oldu. Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in takımı Roma Barcelona ile eşleşti. İlgili Haberi Oku