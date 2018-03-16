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Arsenal Milan maçında Hakan Çalhanoğlu’nu çıldırtan olay!

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde İngiliz temsilcisi Arsenal, İtalyan devi Milan ile karşı karşıya geldi. Emirates Stadyum'unda oynanan karşılaşmayı Arsenal 3-1 kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı. Maça damga vuran olay ise İsveçli hakemin verdiği penaltı kararı oldu.
07:5416 Mart 2018
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Arsenal Milan maçında Hakan Çalhanoğlu’nu çıldırtan olay!

Mücadelede golleri Milan adına 35. dakikada Hakan Çalhanoğlu, Arsenal adına ise 39. (Pen), 87. dakikada Danny Welbeck ve 71. dakikada Granit Xhaka kaydetti.

İlk maçı 2-0 kazanan Arsenal, evindeki maçı da 3-1 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı. Maça damga vuran olay ise 39. dakikada İsveçli hakem Jonas Eriksson’un Arsenal lehine verdiği penaltıydı.

“BUNU UNUTMAYACAĞIM”

Takımını öne geçiren golü kaydettikten 4 dakika sonra verilen penaltıya tepki gösteren milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu: ”Ricardo Rodriguez pozisyonda rakibine dokunmadı ancak hakem penaltı verdi. Oyunun değiştiği an olduğu aşikar. Maçın adamı hakemdi ve bunu asla unutmayacağım” ifadelerini kullandı.

Milan’da oynayan Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu mücadelenin 70. dakikasında kenara gelirken Arsenal’de Mesut Özil ise 79. dakikada oyundan alındı.

09 Mart 2018 Hakan Çalhanoğlu için şoke eden eleştiri: `Kimse ona teşekkür etmeyecek` İngiltere'de yorumculuk yapan eski futvolcu Jermaine Jenas, Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu'nun Arsenal maçındaki penaltı pozisyonunda dürüst davrandığı için kimsenin ona teşekkür etmeyeceğini dile getirdi. İlgili Haberi Oku

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