Arsenal Milan maçında Hakan Çalhanoğlu’nu çıldırtan olay!

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde İngiliz temsilcisi Arsenal, İtalyan devi Milan ile karşı karşıya geldi. Emirates Stadyum'unda oynanan karşılaşmayı Arsenal 3-1 kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı. Maça damga vuran olay ise İsveçli hakemin verdiği penaltı kararı oldu.

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